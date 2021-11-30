嘉義市獲交通部金安獎　3團體獎及2單項獎

▲嘉義市獲金安獎，對道路安全努力被肯定（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府執行109年院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」榮獲交通部「金安獎」的3項團體獎(精進獎及2項特別獎)及2項單項成績獎（交通工程、交通安全教育），另警察局以「小改變大創新，中山路廊各項科技執法成果」為主題提報創新作為，榮獲「道安創新貢獻獎」交通執法組第1名；個人獎項部分警察局交通隊隊長簡政哲榮獲交通警察績優獎，義交第二中隊分隊長黃碧雲榮獲義勇交通警察績優獎，以上獎項日前在交通部的金安獎頒獎典禮中頒獎。

▲嘉義市個人獎項部分警察局交通隊隊長簡政哲榮獲交通警察績優獎，義交第二中隊分隊長黃碧雲榮獲義勇交通警察績優獎（圖／嘉義市警局提供）

局長黃建榮說明，自中山路廊道違規停車科技執法實施以來，有效促進交通安全與順暢，獲得各方好評與支持，本局接續於去（109）年規劃建置站前多功能科技執法，其中全國首創汽機車不停讓行人等多元化科技執法，獲得交通部道安會讚賞，符合改善路口交通安全、提升行人路權之目的，有效減少事故發生。

勇媽市長黃敏惠表示，嘉義市榮獲多項金安獎項，著實不易，不僅是跨局處合作的精神展現，也代表了市府過去年整年的努力獲得肯定，期許道安團隊繼續努力營造更安全的道路環境、為著咱生活的嘉義市繼續打拼，建構「全齡共享、世代宜居」安全健康的嘉義市！