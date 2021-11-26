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每天22名兒童出車禍！遠通電收「道安影片上線」獲頒金安獎

▲▼遠通電收獲頒金安獎。（圖／遠通）

▲遠通電收持續辦理小黃帽計畫，向學童推廣交通安全知識（圖／遠通）

記者李宜秦／台北報導

交通部今日辦理金安獎頒獎典禮，遠通電收榮獲企業團體貢獻獎肯定，遠通指出，今年十月推出「兒童道安數位影片教材」第二集數位教材─騎乘篇，申請學校數量已達726所，創下新高，今年起也舉辦「路老師先修班」，透過Podcast社群，宣導用路安全。

交通部表示，今(110)年1-8月交通事故共計造成5,480名0-12歲兒童傷亡，換算下來平均每天約有22名兒童因交通事故受傷或死亡。交通部已於今年十月舉辦「交通安全月」，盼能透過政府及民間的力量，協力宣導交通安全，提升國人道安知識。

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▲▼遠通電收獲頒金安獎。（圖／遠通）

▲▼遠通電收獲頒金安獎。（圖／遠通）

▲▼遠通電收獲頒金安獎。（圖／遠通）

遠通電收對於道安推動不遺餘力，今日獲頒金安獎「企業團體貢獻獎」肯定，遠通自107年起參與靖娟小黃帽計畫，推動學童道安教育，今年10月推出「兒童道安數位影片教材」第二集數位教材─騎乘篇，申請學校數量已達726所，等於全台灣有近三分之一的小學都來申請。

遠通電收表示，今年起將守護年齡層擴大至高齡壯士代族群，雨台灣高齡化政策暨產業發展協會合作，11月起開辦「路老師先修班」，後續還會透過Podcast社群，宣導用路安全。

遠通電收表示，將串聯國道ETC本業與公益行動，投入推廣「2022臉部平權運動臺北國道馬拉松」活動，這是107年後首次贊助公益路跑活動，屆時也將規劃eTag用戶專屬公益活動。

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