▲新北警「交通執法」三連霸，榮獲交通部金安獎表揚肯定。新北市警察局由副局長黃勢清（右圖）代為領獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

一年一度金安獎頒獎典禮於26日下午在新北市板橋區希爾頓飯店隆重舉行，交通部推動「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案」評比，評核各縣市在2020年交通工程、交通教育及交通執法成果，新北市政府團隊榮獲多項獎項，其中新北警察局在「交通執法」項目勇奪第一名，是新北市升格後警察局連續3年奪冠，實屬不易。

新北警表示，金安獎被視為交通界重要盛事交通部推動院頒視導各項評比，各縣市政府無不卯足全力推出各項精進作為，希望能在評比中勝出，其中「交通執法」是針對各警察機關全年度為交通工作付出的總檢討，包含執法取締重大違規、事故處理、事故統計分析、各項科技執法、專業訓練、交通安全宣導等精進作為，新北警在全體員警努力創下佳績獲得中央肯定。

新北警表示，交通執法並不是只有舉發違規，在背後深層目的是促進用路人遵守交通法規、依據標誌、標線使用道路，進而減少交通事故發生，減少民眾受傷、死亡，讓民眾都能平安回家，才是警察在爭取榮譽同時背後真正的用意，雖然連續3年獲得全國六都第一名，但是交通工作沒有最好只有更好，新北警將秉持服務民眾，降低交通事故目標，持續努力。

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