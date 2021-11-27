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「導護媽媽」一當就是27年！76歲金安獎得主：要做到不能動為止

▲▼台北市、新北市疫情提升到三級警戒，公私立高中職以下18日至28日全部停課,圖為新北市永和國中,路隊,放學,下課,導護媽媽,志工。（圖／記者李毓康攝）

▲76歲的蔡林春女士已擔任導護志工27年，對交通安全貢獻很大。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

一年一度的金安獎出爐，今年卓越獎由新北市、基隆市、南投縣及連江縣等4縣市榮獲，另外也頒予企業、個人獎項。台中市義交吳麗英女士患有肺腺癌，在化療過程中，依然堅持擔任勤務交管指揮工作；新北市76歲的導護志工蔡林春女士直言，「能動就是福」，要持續服務到不能動為止。

交通部針對地方政府道路交通安全的表現成效及創新作為進行評考，今年卓越獎由新北市、基隆市、南投縣及連江縣等4縣市榮獲，精進獎由新北市、嘉義市及苗栗縣獲得分組第一名。

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特別獎為針對重點防制族群改善幅度成效，其中18-24歲機車族群改善幅度由臺北市、高雄市、嘉義市及連江縣榮獲，另65歲以上高齡族群改善幅度，獲獎縣市為嘉義市、臺北市、新北市及連江縣。

▲▼除了警消、導護志工和義交，其餘人員隨意攔車指揮交通最高罰2400元（示意圖） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲交通部今年頒發200餘人金安獎，其中包括警察、義交、導護志工等，均是對交通安全有所貢獻者。（圖／記者陳以昇翻攝）

今年獲得企業團體貢獻獎有台灣戴姆勒股份有限公司、遠通電收股份有限公司、新竹物流股份有限公司、桃園市私立太子汽車駕駛人訓練班及台灣本田股份有限公司等。

在個人獎項方面，今年也有不少堅守崗位的無名英雄獲獎，新北市績優導護志工蔡林春女士，已高齡76歲了，擔任導護志工已27年許，她直言「要做到不能動為止」。台中市績優義勇交通警察吳麗英女士即便患有肺腺癌，在化療時仍擔任勤務交管指揮工作。

交通部長王國材表示，我國平均每日約有8人不幸喪命於交通事故當中，交通部正推動五項改善交通安全對策，包括預定於110-111年改善完成1,950處路口；推動全民終身道安教育；危險行為優先取締，提升執法強度；推動大車裝設行車視野輔助系統；走動式督導促進地方落實道安工作。

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