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社會 社會焦點 保障人權

曾獲金安獎！這間公司利用國防部的工程…夥同下游狂吸4500萬回扣

▲▼工人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲工地。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

中華工程公司於2017年得標國防部的「公館營區營舍整建統包工程」，結果前董座前夥同拆除、土方清運、連續壁及支撐等工程下包廠商，以提高清運或工程單價方式虛增工程款，再從中收取回扣共計4500萬元，新北地檢兵分8路帶回9人，全案依法究辦。

訊後檢方認為，前董座沈華養、張姓會計違反證券交易法特別背信罪、商業會計法等犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，而法官訊問後均裁定羈押禁見，至於劉姓下游包商則以20萬元交保，其餘涉案人則請回；據了解，中華工程公司曾被媒體踢爆，過去4年內就有4人職災死亡，卻依舊能得到勞動部工程「金安獎」。

據行政院勞委會解釋，所謂金安獎：為了提升公共工程之勞工安全衛生水準，藉由選拔優良公共工程及人員，並予公開表揚；原意是藉此獎激勵公共工程落實安全管理，提升工安管理文化、完整標準作業程序、預防職業災害，但評分標準大有問題。

審核得獎的評分標準包括施工安全風險、安全建造技術等，各有不同配分比例，但扣分的機制則是「3年內發生職業災害得扣分」，還有扣分上限，最多只扣5分（滿分100）！也就是說，一間公司不管多少員工遭遇職災犧牲，只要其他審核項目有拿到分數，照樣能得到公部門舉辦的金安獎，且得獎後可被列入機關評選參考，並減少押標金。

中華工程公司得到金安獎已具有爭議，結果前董座還利用辦理國防部「營區營舍整建統包工程」案，夥同下包廠商提高清運與工程單價，虛增工程款再從中收取回扣賺飽飽，令人髮指。

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