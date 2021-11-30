　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入手消防國考證照　嘉藥考取消防1師5士表現亮眼

▲嘉南藥理大學公共安全及消防系一鳴驚人，不僅有1位畢業生考取錄取率不到6％的消防設備師，還有3位在校生及2位應屆畢業生錄取消防設備士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學公共安全及消防系一鳴驚人，不僅有1位畢業生考取錄取率不到6％的消防設備師，還有3位在校生及2位應屆畢業生錄取消防設備士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學公共安全及消防系，在專技高等暨普通考試消防設備人員國家考試一鳴驚人，不僅有1位畢業生考取錄取率不到6％的消防設備師，還有3位在校生及2位應屆畢業生錄取消防設備士，錄取率高達31.25％，對今年剛改制為公共安全及消防系的師生來說，意味著同學在就業市場上，可望擠身月薪5萬元行列。

考選部每年舉辦專技高等暨普通考試消防設備人員國家考試，高考通過者稱為消防設備師，普考通過則為消防設備士。今年有557人報考消防設備師，只錄取31人，錄取率不到6％，而消防設備士報考2664人，及格人數240人，錄取率也只有16％，目前消防業務尚可由建築師、電機技師等暫代，未來依法規要求消防之設計、檢修等工作須由專職消防設備師（士）進行，通過國考者，不論是受雇於消防公司或自行開業都充滿機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉南藥理大學公共安全及消防系一鳴驚人，不僅有1位畢業生考取錄取率不到6％的消防設備師，還有3位在校生及2位應屆畢業生錄取消防設備士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自詡為「國考戰士」的邱立凱，細數總計239條的消防法與設置標準等等考試相關法規，剛開始準備時也覺得法規長又難懂，感謝系上老師對消防相關法規的整合性教學，還有志同道合國考戰士間的彼此激勵，讓他有更多動力去堅持目標，而家中就是工程系統廠商的劉晉瑋清楚指出，現在都注重證照，消防設備師士含金量高，最近特定工廠登記陸續開放，一定要消防會勘通過，才能取得特定工廠登記，還有每半年的甲類申報，消防設備師士根本不怕沒工作，因此今年取得消防設備士的他已經瞄準明年的消防設備師了。

該系主任高清雲表示，台灣社會對公共安全及消防工作需要十分迫切，而證照更是不可或缺的門票，嘉藥消防系為協助學生考取相關證照並順利就業，每年配合證照規劃相關課程，並特別針對安全、防災檢查等相關技能予以訓練，今年消防設備師、設備士考試，本系同學考取消防設備師1位、消防設備士5位，成果相當豐碩，證明系上課程規劃方向正確。相信在系上師生的努力之下，未來考取消防設備師、設備士的學生一定會越來越多，期待未來就業市場上學長學弟互相交流扶持，建立嘉藥消防公安的大家庭。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
高嘉瑜遭施暴　國民黨中央委員：被打活該
冷氣團已到家門口！越晚越冷「明晨急凍10度」　各地低溫預測出
台中「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓水管變吸塵器
高嘉瑜驚吐「不想活了」！　26秒影片曝：想消失在世界上
他娶大30歲女房東「爽住內湖豪宅」　1張照網白眼
快訊／高嘉瑜「被男友打到全身傷」！　新北地檢署發話了
台中自來水工程意外　廠商證實工人和空氣被吸進下水道致死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新電台用聲音傳聖誕佳音　師生寫下「感謝小卡」為他／她點首歌

7千元買好市多推車！他1句「怎麼來4台」震驚萬人：財富自由

她問汽車儀表板旁的「神祕小格」用途？　內行曝：時代的眼淚

冷氣團已到家門口！越晚越冷「明晨急凍10度」　各地低溫預測出爐

高嘉瑜驚吐「不想活了」！　26秒影片曝：想消失在世界上

點75元手搖飲「少1塊行嗎？」　女神邏輯付104！她看傻：刷新三觀

入手消防國考證照　嘉藥考取消防1師5士表現亮眼

月初才揭10大龜車累犯！雪隧公告慢速車牌號　12月起增列大客車

迎曙光看這！2022年最早日出在蘭嶼　全台時程＋地點全曝光

馬祖國際藝術島登場　南北之星快輪明年4月啟航！估增8億觀光產值

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

世新電台用聲音傳聖誕佳音　師生寫下「感謝小卡」為他／她點首歌

7千元買好市多推車！他1句「怎麼來4台」震驚萬人：財富自由

她問汽車儀表板旁的「神祕小格」用途？　內行曝：時代的眼淚

冷氣團已到家門口！越晚越冷「明晨急凍10度」　各地低溫預測出爐

高嘉瑜驚吐「不想活了」！　26秒影片曝：想消失在世界上

點75元手搖飲「少1塊行嗎？」　女神邏輯付104！她看傻：刷新三觀

入手消防國考證照　嘉藥考取消防1師5士表現亮眼

月初才揭10大龜車累犯！雪隧公告慢速車牌號　12月起增列大客車

迎曙光看這！2022年最早日出在蘭嶼　全台時程＋地點全曝光

馬祖國際藝術島登場　南北之星快輪明年4月啟航！估增8億觀光產值

世新電台用聲音傳聖誕佳音　師生寫下「感謝小卡」為他／她點首歌

高嘉瑜遭男友施暴　陳雅琳「譴責暴力」籲：千萬別心軟

2021台南聖誕燈節系列活動正式開跑　溪北聖誕樹率先點亮

歐陽娜娜遺憾「太早出社會沒談過校園戀愛」　陸網一排酸爆：怪誰？

美股三大期貨持續下跌　道瓊期暴跌近550點、預告今晚美股不妙

昆凌受傷後首現身！坦言愛滑雪卻超怕冷　公開一招私房保暖撇步

才剛發片...許光漢震撼宣布「可能最後一張」　認：過程有點痛苦

學者打臉經濟部　國民黨：天然氣發電對環境破壞只會更多

高嘉瑜遭男友施暴　國民黨中央委員竟留言：被打活該

7千元買好市多推車！他1句「怎麼來4台」震驚萬人：財富自由

生活熱門新聞

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

工安新人督導　工人酸：你最沒用

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

LINE免費貼圖來了！　限時5款趕快入手

高嘉瑜遭施暴！知情人爆「3點大反轉」

高嘉瑜男友「林秉樞PR多少？」網見3條件喊90以上

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

遭爆痛毆高嘉瑜！林秉樞3點回應了

高嘉瑜男友文青作品被挖出！PTT驚恐怖反差

更多熱門

相關新聞

點線麵捐消防救助鞋

點線麵捐消防救助鞋

點線麵餐飲股份有限公司愛心與善行不落人後，關懷社會與熱心公益不餘遺力，長期贊助弱勢兒童營養午餐、提供災害發生時災民與救災人員飲食以及捐贈救災器材等，近日獲知義消特搜中隊救助鞋於災害搶救時嚴重耗損，特別捐贈台南市消防局消防救助鞋一批，協助救災工作。

第七大隊無線電通訊輔助設備訓練

第七大隊無線電通訊輔助設備訓練

藥T1聯盟台南登場

藥T1聯盟台南登場

大囍市自焚害16死　消防員：煉獄中救人

大囍市自焚害16死　消防員：煉獄中救人

嘉藥二仁溪培育觀光導覽高手

嘉藥二仁溪培育觀光導覽高手

關鍵字：

消防國考證照嘉藥

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

工安新人督導　工人酸：你最沒用

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面