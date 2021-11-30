入手消防國考證照　嘉藥考取消防1師5士表現亮眼

▲嘉南藥理大學公共安全及消防系一鳴驚人，不僅有1位畢業生考取錄取率不到6％的消防設備師，還有3位在校生及2位應屆畢業生錄取消防設備士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學公共安全及消防系，在專技高等暨普通考試消防設備人員國家考試一鳴驚人，不僅有1位畢業生考取錄取率不到6％的消防設備師，還有3位在校生及2位應屆畢業生錄取消防設備士，錄取率高達31.25％，對今年剛改制為公共安全及消防系的師生來說，意味著同學在就業市場上，可望擠身月薪5萬元行列。

考選部每年舉辦專技高等暨普通考試消防設備人員國家考試，高考通過者稱為消防設備師，普考通過則為消防設備士。今年有557人報考消防設備師，只錄取31人，錄取率不到6％，而消防設備士報考2664人，及格人數240人，錄取率也只有16％，目前消防業務尚可由建築師、電機技師等暫代，未來依法規要求消防之設計、檢修等工作須由專職消防設備師（士）進行，通過國考者，不論是受雇於消防公司或自行開業都充滿機會。

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自詡為「國考戰士」的邱立凱，細數總計239條的消防法與設置標準等等考試相關法規，剛開始準備時也覺得法規長又難懂，感謝系上老師對消防相關法規的整合性教學，還有志同道合國考戰士間的彼此激勵，讓他有更多動力去堅持目標，而家中就是工程系統廠商的劉晉瑋清楚指出，現在都注重證照，消防設備師士含金量高，最近特定工廠登記陸續開放，一定要消防會勘通過，才能取得特定工廠登記，還有每半年的甲類申報，消防設備師士根本不怕沒工作，因此今年取得消防設備士的他已經瞄準明年的消防設備師了。

該系主任高清雲表示，台灣社會對公共安全及消防工作需要十分迫切，而證照更是不可或缺的門票，嘉藥消防系為協助學生考取相關證照並順利就業，每年配合證照規劃相關課程，並特別針對安全、防災檢查等相關技能予以訓練，今年消防設備師、設備士考試，本系同學考取消防設備師1位、消防設備士5位，成果相當豐碩，證明系上課程規劃方向正確。相信在系上師生的努力之下，未來考取消防設備師、設備士的學生一定會越來越多，期待未來就業市場上學長學弟互相交流扶持，建立嘉藥消防公安的大家庭。