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台鋼獵鷹在嘉藥　T1聯盟台南登場

▲嘉南藥理大學與「台南台鋼獵鷹」職業籃球隊簽訂策略結盟，宣布該校紹宗體育館為台鋼獵鷹主場，將在12月18、19日舉辦開幕賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學與「台南台鋼獵鷹」職業籃球隊簽訂策略結盟，宣布該校紹宗體育館為台鋼獵鷹主場，將在12月18、19日舉辦開幕賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學與「台南台鋼獵鷹」職業籃球隊簽訂策略結盟，宣布該校紹宗體育館為台鋼獵鷹主場，將在12月18、19日舉辦開幕賽，正式邁向T1聯盟首賽季，預期為台南在地熱愛籃球球迷帶來臨場熱血感受，也為台南府城體育活動增加多元風采。

嘉藥紹宗體育館擁有籃球場、桌球場、韻律教室、技擊教室及其他體育活動空間與設備，可容納3300人，建築物本身結合「日常節能」、「二氧化碳減量」、「水資源」、「污水垃圾改善」、「綠化量」等8項綠建築指標認可，更是全國第一所取得黃金級綠建築標章的大學體育館，除了是學校舉行大型活動的首選外，也多次成為全國校際籃球邀請賽的比賽場地。

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▲嘉南藥理大學與「台南台鋼獵鷹」職業籃球隊簽訂策略結盟，宣布該校紹宗體育館為台鋼獵鷹主場，將在12月18、19日舉辦開幕賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥此次與台鋼獵鷹簽訂策略結盟計畫，該校主任秘書同時也是該策略結盟計畫主持人的許桂樹教授表示，嘉藥透過提供良善場地設備為台鋼獵鷹主場，來表達支持台灣鋼鐵集團發展在地體育活動，深耕與回饋地方的理念，也著眼在專業運動人才的培育上，藉由主場賽事的舉辦，提供該校運動管理系同學更多參與職業運動的學習機會，增加運動賽事場務運作及場館管理與行銷的實務經驗，對學生未來投入運動健康產業的職涯發展，助益甚大。

▲嘉南藥理大學與「台南台鋼獵鷹」職業籃球隊簽訂策略結盟，宣布該校紹宗體育館為台鋼獵鷹主場，將在12月18、19日舉辦開幕賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮指出，嘉藥身為台南地區的一員，對台南職業籃球運動的推動，責無旁貸，而台南首支職業籃球隊-台鋼獵鷹落腳嘉藥，除了大大提升嘉藥的能見度外，期待未來球隊專業行銷與球員精采的賽事與表現，為台南爭取最高榮耀，讓運動賽事結合在地觀光資源，帶動台南整體籃球運動的蓬勃發展，並帶來更多觀光人潮，創造出最大效益。

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