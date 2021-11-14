行銷「裡仁為美」　嘉藥二仁溪之環教培育觀光導覽高手

▲嘉南藥理大學休閒學院舉辦灣裡導覽志工培訓活動，並搭配舢遊二仁溪之環教課程，將專業學習拉到戶外，讓學生實際體驗鄉土人文風情，兼培養環保意識，頗具教育意涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾為府城臨海七大鯤鯓島之一的「灣裡」，人文底蘊豐厚，至今仍保有純樸聚落風貌，且傳統美食眾多，是旅遊熱門景點，嘉南藥理大學推動地方創生計畫，休閒學院舉辦灣裡導覽志工培訓活動，並搭配舢遊二仁溪之環教課程，將專業學習拉到戶外，讓學生實際體驗鄉土人文風情，兼培養環保意識，頗具教育意涵。

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該活動由嘉藥觀光系黃源謀老師主持，近30位師生參與。黃老師目前也擔任台南市解說員發展協會理事長，在他精心規劃下，請高雄舢筏協會安排一趟二仁溪生態之旅，協會解說員不僅分享二仁溪的前世今生，也帶領學員親自搭乘舢筏暢遊河岸水路，沿途發現彈塗魚、招潮蟹等生物出沒濕地，大家驚喜萬分，讚嘆不虛此行。

喜愛觀光導覽的李岳昇同學說，每天從教室窗外眺望二仁溪，聽聞早期這條是惡臭滿名的髒亂溪流，且水患頻傳，如今蛻變成秀麗河川，實在令人難以想像，也顯示政府積極投入整治的成效；他認為，先有環境保育的完善措施，再配合觀光遊憩的規劃，這才是未來旅遊業發展的王道，此次遊河經驗，讓他體認甚多，解說功力也倍增不少，受益無窮。

登岸後接著前往灣裡進行導覽志工培訓活動，由灣裡萬年文史推廣學會總幹事潘文欽親自示範授課，帶領學員穿梭迷人的蜿蜒巷弄，尋訪踏遍整個社區。除萬年殿、崇德堂、陳家古厝等知名景點外，也品嚐招牌的火城麵、香餅、碗粿等在地傳統小吃，並與地方民眾互動交流，融合知性與美食之餘，讓活動更增添濃濃的人情味。

潘總幹事強調，灣裡歷史悠久，人文薈萃，加上緊鄰黃金海岸，觀光資源相當豐富，堪稱是台南市的後花園；而且美食眾多，物美價廉，其CP值之高，可說冠居府城之首。人稱「水哥」的潘文欽表示，過去灣裡長期被忽視，但近年來在各方努力宣揚之下，逐漸受到關注，尤其有機會和嘉藥結合，推展觀光遊程，希望有更多民眾到此美麗小鎮一遊，享受難得的悠閒時光。

嘉藥觀光系主任甘其銓指出，該系與灣裡社區合作已行之多年，除每年由灣裡商圈發展協會主辦的「假鬼假怪」及「歹銅古社」市集活動，學生都會參與協助外，系上也設計相關課程，讓學生踏入社區，進行觀光活動企劃與跨域學習，如洪于婷老師現正執行的教學實踐研究計畫，就是以灣裡為實作場域，因成效頗佳，今年獲得教育部頒發特優殊榮。該校休閒學院院長謝振裕則表示，此次觀光系舉行的活動，為大學社會責任實踐計畫「裡仁為美：台南府城南方村落綴思關懷」的一環，旨在培育灣裡、二仁溪一帶的觀光解說員，期待日後成為可獨當一面的生力軍，共同活化地方創生，振興觀光產業。