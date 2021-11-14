　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

行銷「裡仁為美」　嘉藥二仁溪之環教培育觀光導覽高手

▲嘉南藥理大學休閒學院舉辦灣裡導覽志工培訓活動，並搭配舢遊二仁溪之環教課程，將專業學習拉到戶外，讓學生實際體驗鄉土人文風情，兼培養環保意識，頗具教育意涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學休閒學院舉辦灣裡導覽志工培訓活動，並搭配舢遊二仁溪之環教課程，將專業學習拉到戶外，讓學生實際體驗鄉土人文風情，兼培養環保意識，頗具教育意涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾為府城臨海七大鯤鯓島之一的「灣裡」，人文底蘊豐厚，至今仍保有純樸聚落風貌，且傳統美食眾多，是旅遊熱門景點，嘉南藥理大學推動地方創生計畫，休閒學院舉辦灣裡導覽志工培訓活動，並搭配舢遊二仁溪之環教課程，將專業學習拉到戶外，讓學生實際體驗鄉土人文風情，兼培養環保意識，頗具教育意涵。

▲嘉南藥理大學休閒學院舉辦灣裡導覽志工培訓活動，並搭配舢遊二仁溪之環教課程，將專業學習拉到戶外，讓學生實際體驗鄉土人文風情，兼培養環保意識，頗具教育意涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該活動由嘉藥觀光系黃源謀老師主持，近30位師生參與。黃老師目前也擔任台南市解說員發展協會理事長，在他精心規劃下，請高雄舢筏協會安排一趟二仁溪生態之旅，協會解說員不僅分享二仁溪的前世今生，也帶領學員親自搭乘舢筏暢遊河岸水路，沿途發現彈塗魚、招潮蟹等生物出沒濕地，大家驚喜萬分，讚嘆不虛此行。

▲嘉南藥理大學休閒學院舉辦灣裡導覽志工培訓活動，並搭配舢遊二仁溪之環教課程，將專業學習拉到戶外，讓學生實際體驗鄉土人文風情，兼培養環保意識，頗具教育意涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

喜愛觀光導覽的李岳昇同學說，每天從教室窗外眺望二仁溪，聽聞早期這條是惡臭滿名的髒亂溪流，且水患頻傳，如今蛻變成秀麗河川，實在令人難以想像，也顯示政府積極投入整治的成效；他認為，先有環境保育的完善措施，再配合觀光遊憩的規劃，這才是未來旅遊業發展的王道，此次遊河經驗，讓他體認甚多，解說功力也倍增不少，受益無窮。

登岸後接著前往灣裡進行導覽志工培訓活動，由灣裡萬年文史推廣學會總幹事潘文欽親自示範授課，帶領學員穿梭迷人的蜿蜒巷弄，尋訪踏遍整個社區。除萬年殿、崇德堂、陳家古厝等知名景點外，也品嚐招牌的火城麵、香餅、碗粿等在地傳統小吃，並與地方民眾互動交流，融合知性與美食之餘，讓活動更增添濃濃的人情味。

▲嘉南藥理大學休閒學院舉辦灣裡導覽志工培訓活動，並搭配舢遊二仁溪之環教課程，將專業學習拉到戶外，讓學生實際體驗鄉土人文風情，兼培養環保意識，頗具教育意涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

潘總幹事強調，灣裡歷史悠久，人文薈萃，加上緊鄰黃金海岸，觀光資源相當豐富，堪稱是台南市的後花園；而且美食眾多，物美價廉，其CP值之高，可說冠居府城之首。人稱「水哥」的潘文欽表示，過去灣裡長期被忽視，但近年來在各方努力宣揚之下，逐漸受到關注，尤其有機會和嘉藥結合，推展觀光遊程，希望有更多民眾到此美麗小鎮一遊，享受難得的悠閒時光。

▲嘉南藥理大學休閒學院舉辦灣裡導覽志工培訓活動，並搭配舢遊二仁溪之環教課程，將專業學習拉到戶外，讓學生實際體驗鄉土人文風情，兼培養環保意識，頗具教育意涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥觀光系主任甘其銓指出，該系與灣裡社區合作已行之多年，除每年由灣裡商圈發展協會主辦的「假鬼假怪」及「歹銅古社」市集活動，學生都會參與協助外，系上也設計相關課程，讓學生踏入社區，進行觀光活動企劃與跨域學習，如洪于婷老師現正執行的教學實踐研究計畫，就是以灣裡為實作場域，因成效頗佳，今年獲得教育部頒發特優殊榮。該校休閒學院院長謝振裕則表示，此次觀光系舉行的活動，為大學社會責任實踐計畫「裡仁為美：台南府城南方村落綴思關懷」的一環，旨在培育灣裡、二仁溪一帶的觀光解說員，期待日後成為可獨當一面的生力軍，共同活化地方創生，振興觀光產業。

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
酒駕撞死夫妻！肇事屁孩還作勢打人：不然想怎樣
這7款App有木馬病毒！趕快解除安裝
館長不忍了！開嗆民進黨「這件事」：台灣人該死？
明上看27度！下波冷空氣殺到時間曝
一天掉一輛車！通過這條小徑「比考駕照還難」　
全台第一人！他打2劑高端「再打1劑BNT」氣炸了
快訊／男大生親問「犯人抓到了嗎」！盧秀燕握他的手回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國中生接種BNT「右腳麻痺30天」　校方幫申請接種受害救濟

明起回暖三天！北台灣上看27度　下波冷空氣殺到時間曝

全台第一人！打2劑高端「再打1劑BNT」　他怒轟政府：被當笨蛋

再寫新歷史！「2025世界同志遊行」在台灣　東亞地區首次舉辦

館長不忍了！開嗆民進黨「答應的事全做不到」：台灣人該死？　

新冠疫苗該打兩劑嗎？「7大必問QA」一次看懂

他號召熊貓明「罷工10分鐘」硬起來　外送員傻眼：10分鐘吃點心？

行銷「裡仁為美」　嘉藥二仁溪之環教培育觀光導覽高手

天文大景「月偏食」11／19登場！全程6小時　賞月選這區最好看

醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

外籍教授分享為何別娶臺灣女生　怒譙岳父！結局笑翻網：最佳老公

國中生接種BNT「右腳麻痺30天」　校方幫申請接種受害救濟

明起回暖三天！北台灣上看27度　下波冷空氣殺到時間曝

全台第一人！打2劑高端「再打1劑BNT」　他怒轟政府：被當笨蛋

再寫新歷史！「2025世界同志遊行」在台灣　東亞地區首次舉辦

館長不忍了！開嗆民進黨「答應的事全做不到」：台灣人該死？　

新冠疫苗該打兩劑嗎？「7大必問QA」一次看懂

他號召熊貓明「罷工10分鐘」硬起來　外送員傻眼：10分鐘吃點心？

行銷「裡仁為美」　嘉藥二仁溪之環教培育觀光導覽高手

天文大景「月偏食」11／19登場！全程6小時　賞月選這區最好看

醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！婆婆罕見1動作　網愣：默認了

石油王赴美出戰Kumite世界大賽：想在主場拿下勝利！

宜蘭慶和橋遊客賞美景驚見浮屍　身分、落水原因待查

桃園翁騎車繞5小時找不到回家路　警帶回奉茶聯絡家人

人夫1張「飯店床單汙漬照」噴1040元代價！網一看讚爆：很負責

礁溪鐵皮屋藏天九牌職業賭場　警兵分4路攻堅逮睹頭等17人

「櫻花粉」大同電鍋下殺2990元　煮飯也有少女心、一鍵完成無油料理

無照酒駕撞死夫妻檔！肇事男還作勢打人：不然是想怎樣？

台版富良野！北投花期提早開跑　沐浴花海、飽覽市景一享浪漫

新竹安養院「瘋狂被訂餐」　鍋貼、披薩、帕尼尼…火大不忍了！

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

訂外送滷肉飯「筷子插中央」　她氣：腳尾飯？

「最可怕疫情還沒來」　醫揭關鍵2字

2波鋒面變天轉雨時間曝　下波冷空氣更強

高端份子白挨針　高嘉瑜卻喊「打高端賺到！」

醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

耳朵藏巨肥粉刺！66秒拉出整坨奶油花

劉教授對賭朱立倫1億「挺陳時中」　網查名下的公司嚇傻

鮮乳大缺貨　好市多出面解釋原因

快訊／台鐵自強號卡牡丹坡　網傻：廣播請機車支援

更多熱門

相關新聞

遊客「野戰」沙丘　巨蜥誤吃遺留物

遊客「野戰」沙丘　巨蜥誤吃遺留物

情侶在野外「公然激戰」，竟對環境造成不少影響，有研究人員指出，西班牙度假勝地大加那利島（Gran Canaria）長期遭遊客就地「激情」洗禮，他們不僅會留下大量垃圾，也讓地表植被受損，對環境所造成的可能傷害不亞於「開越野車」。

陽獅集團台灣　開展新氣象

陽獅集團台灣　開展新氣象

「台東消費券3.0 5倍再加倍」手機下載享優惠

「台東消費券3.0 5倍再加倍」手機下載享優惠

觀光即時影像再加碼　台東杉原灣4K美景上線

觀光即時影像再加碼　台東杉原灣4K美景上線

雲林柳丁產季來了　跨業吃法率鮮上市

雲林柳丁產季來了　跨業吃法率鮮上市

關鍵字：

行銷嘉藥二仁溪觀光導覽

讀者迴響

熱門新聞

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

出道20年突剪短！宋智孝曝「男孩激短髮」　哈哈也驚呆

小3女兒注音考試難到爆！唐志中一看傻了

網紅產品被發現「是百桂代工」引熱議！　無奈回應

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面