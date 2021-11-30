精彩人生　屏東百歲人瑞陳靈兒辦畫展

▲屏基護家為住民陳靈兒舉辦畫展歡慶102歲生日。（圖／屏東基督教醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏基護理之家30日在護家大廳，為百歲住民陳靈兒舉辦個人畫展並歡慶102歲生日。她精神抖擻地接受大家祝賀「呷百二十」，這次展出的16幅畫作都是她在護家生活期間的作品，展期到12月15日。

1920年出生於屏東，即便當時社會普遍存在女子上學無用的偏見，但因為父親很重視孩子的教育，因此陳靈兒奶奶從小就學習鋼琴並在高雄州立高等女學校(高雄女中前身)畢業後，就到日本留學學習洋裁，大女兒及二女兒結婚的白紗禮服就由她親手設計裁縫。

完成學業，她經人媒妁遠嫁大陸東北，之後隨國民政府撤退到台灣，在台北住了幾年便搬回到屏東，先生在屏東女中任職，兩人育有5名子女，而她則到屏東教會附設的托兒所任教，後來更自己創業興辦托兒所直到退休。

在她二女兒陳育麗眼中，媽媽很嚴格，個性堅韌獨立、凡事求好，這可以從她腸造口照護上得到印證。50多歲時為治療直腸腫瘤而不得不做了腸造口，她堅持自己清潔照顧直到95歲自理能力退化入住護理之家，才由護理師及照服員接手，腸造口能夠維持得這麼好真的不容易。

屏基護理之家每天都為住民安排不同的團體課程，像是肢體律動、音樂輔療、園藝治療、藝術創作，也配合節慶舉辦包春捲、包粽子、圍爐等活動；疫情前，每半年還會帶住民們去戶外郊遊。藉由各類活動延緩、維持或增進住民生理、心理功能，促進長者社交行為、分享情緒及享受活動過程中的愉悅氣氛。

她最喜歡藝術創作課，平常自己在房間她會隨手拿起日曆紙、廢紙，看著風景圖片臨摹或是天馬行空地隨興塗鴉，所以房間牆面貼滿了奶奶的作品，難以想像她已102歲；閒暇她喜歡看日本摔角、棒球、撞球轉播，興趣廣泛多元，這次為她展出護家生活作品。