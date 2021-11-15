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第三屆贛台高校書聯展於南昌舉行　兩岸210件學生作品同場獻技

▲共築家園—第三屆贛台高校書畫聯展12日於江西南昌舉行。（圖／主辦方提供）

▲共築家園—第三屆贛台高校書畫聯展12日於江西南昌舉行。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

「共築家園—第三屆贛台高校書畫聯展」12日在江西南昌的師範大學瑤湖校區美術館開幕，現場展出贛台兩地35所大專院校的書畫作品共210件（江西書畫作品106件、台灣書畫作品104件），數量遠超前兩屆作品總數，吸引不少民眾前往參觀。

▲共築家園—第三屆贛台高校書畫聯展12日於江西南昌舉行。（圖／主辦方提供）

江西師範大學副校長項國雄於開幕式上表示，舉辦贛台高校書畫聯展對於促進兩岸高校文化交流，增強文化認同、堅定文化自信、增進心靈契合必將發揮重要作用，「本次聯展作品數量超過前兩次作品總數，充分說明贛台高校書畫聯展深受兩地高校和藝術家的支持和響應，書畫聯展影響日益擴大、品牌越來越響。」

台灣中華鬯廬書法學會理事長蔡淑惠則通過書面致辭表示，雖受新冠疫情影響，雙方對書畫聯展交流仍十分重視，並克服困難讓兩地高校書畫作品能夠順利展現，「希望一起努力、共同推動兩岸書畫藝術傳承發揚光大。」

▲共築家園—第三屆贛台高校書畫聯展12日於江西南昌舉行。（圖／主辦方提供）

與前兩屆「禪心親情」及「並蒂花開」主題不同，本屆書畫展以「共築家園」為主題，展出江西師範大學、南昌大學、江西財經大學、台灣大學、台灣藝術大學等贛台兩地35所高校的書畫作品210件，其中江西書畫作品106件，台灣書畫作品104件。

本屆書畫展由江西省台辦、江西師範大學、江西美術家協會和台灣中華鬯廬書法學會共同主辦，展場設於江西師範大學瑤湖校區美術館，展期10天。江西師範大學黨委書記黃恩華及江西省台辦副主任何晞在開幕式上共同為展覽揭幕。

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