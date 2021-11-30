台灣恐在12月就被Omicron入侵？陳時中：不排除有這種可能

記者趙于婷／台北報導

南非新變種病毒Omicron攻陷歐洲各國，中央流行疫情指揮中心也宣布29日零時起提升南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升「重點高風險國家」，12月1日起再增列馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞等4國。但有專家認為12月和明年1月持續有跨國移動，可能台灣12月就會有Omicron入侵。對此，指揮官陳時中今上午也表示「不排除有這種可能性。」

▲南非新變種病毒Omicron攻陷歐洲各國。（圖／路透）

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世界衛生組織將非洲出現新冠病毒新變種B.1.1.529命名為「Omicron」，其多個突變點恐成為比Delta傳染力更強的變異株。為提早因應變異株威脅，指揮中心也宣布昨凌晨零時起提升南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升重點高風險國家，前14天曾到以上國家或轉機者，一律公費入住集中檢疫所14天，明天凌晨起再增列馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞等4國。

Omicron目前已攻陷歐洲多國，不少國家陸續爆出病例，外界也擔心持續有跨國移動，可能12月台灣就會有Omicron病例進入。陳時中也直言「不排除入境有這種可能性，但希望都可以在邊境擋住。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者許靖騏攝）

陳時中說，根據目前情況來看，近期從南非近來大概有兩百多人，但台灣檢疫量能是足夠的，相信這個月從南非來的會比較少，主要是不少機場陸續關了，這會增加移動困難度，所以回來人不見得會更多。

另外，指揮中心昨也宣布明年1/1後可以開始接種第三劑新冠疫苗，接種時間也從預計的1月底提前到1月初，陳時中今也被問及，這樣的決議是否和Omicron有關？他表示，沒有絕對直接關係，但多少有些許影響，根據統計，到12月底可以打第三劑的大概有4.2萬人，大多是第一線醫護人員，所以能儘早開始就趕快開始。

而在Omicron的疫情情況，陳時中說，根據南非目前觀察，大多都是年輕人，且都是輕症，不過並不認為只會侵犯年輕人，可能是活動性比較高，才染疫比較多。

陳時中強調，不管是WHO、美國或南非，都說要2~3禮拜左右，疫情情況才會比較清楚，目前第一階段只能從南非去看染疫R0值和重症可能性，所以還需要2~3禮拜去觀察，應該可以從第一批患者中看出端倪。