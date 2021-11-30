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Omicron多大學生感染　醫曝「2危險族群」必須打2劑

記者陳俊宏／綜合報導

防範新變種病毒Omicron，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（30日）表示，WHO建議，兩大危險族群老人和醫療人員必須完全二劑接種，因目前這波新的Omicron疫情，染疫者大都未接種二劑疫苗；另外，最初報告感染的大都是大學生、年齡較小的人，而他們的病情往往也較輕。

黃軒今在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書發文，分享目前WHO對Omicron已知內容的摘要；對於傳播力，目前尚不清楚Omicron是否比包括Delta變種病毒或其他受關注的變種，更具有傳染性（例如更容易在人與人之間傳播）。

黃軒指出，目前只有得知Omicron影響的南非地區，其檢測呈陽性的人數已經再增加，但目前仍然需要進行流行病學研究，以了解這是因為單獨Omicron造成 ，還是有其他病毒也增加的因素。

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▼全台維持二級警戒，民眾外出戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼全國新冠肺炎疫情趨緩進入二級警戒，台北市立動物園從8月1日起以降載模式重新開放，入園需先提前線上預約，每日入園上限3600人，園內並實行相關防疫規定，包括入園須配合實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離，園區內禁止飲食。（圖／記者李毓康攝）

黃軒說，與感染其他高度受關注的變種病毒（包括Delta）相比，感染Omicron是否會導致更嚴重的疾病，目前尚不清楚；目前只有初步數據，南非的COVID-19住院率正在上升，但這可能是由於南非完整的二劑接種疫苗人數低，而感染病毒（例如Delta病毒）的總人數增加，而不是特定只有感染Omicron病毒的結果。

黃軒寫道，目前沒有足夠資訊告知，Omicron的症狀與其他變種病毒的症狀是不同的，最初報告感染的大都是大學生、年齡較小的人，而他們的病情往往也較輕；Delta變種病毒和其他高度受關注的病毒一樣，都可能會導致嚴重的疾病或死亡；單純Omicron目前死亡率和重症率，尚未明確。

黃軒表示，WHO初步研判，Omicron其再次感染的風險可能會增加，即之前感染過COVID-19的人，可能更容易再次感染Omicron；但這些科學資訊仍有限，希望接下來的幾天和幾周內，會有更多科學證據。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑 77.70%、第2劑 54.55%。（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

黃軒指出，目前全球疫情仍然以Delta變種病毒為主，所以疫苗對嚴重疾病和死亡仍然有效；世界各疫苗廠商正在了解這Omicron病毒對現有疫苗的影響，並可能會設計新的疫苗來對應。

黃軒說，WHO建議各國對Omicron採取的行動：

1、各國得分享確診病毒基因序列，為住院患者數據的收集和共享做出貢獻，以掌握其變種趨勢。

2、兩大危險族群，老人和醫療人員必須完全二劑接種（目前這波新的Omicron疫情，染疫者大都未接種二劑疫苗）。

3、快篩和鼓勵打疫苗措施應該要積極推動。

4、民眾得少去不通風的地方、人員群聚的地方。

5、戴口罩、勤洗手、維持社交距離。

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