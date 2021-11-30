17國已淪陷！Omicron攻入瑞典、西班牙　一張圖看懂確診分布地區

▲Omicron爆發後，全球人心惶惶，各國再次收緊防疫措施。（製圖／ETtoday新聞雲）

記者葉睿涵／綜合報導

南非向世界衛生組織（WHO）通報出現Omicron病例至今不過短短4日，新變種病毒就急速在全球範圍內蔓延。隨著瑞典、西班牙、奧地利相繼於過去24小時通報發現首例Omicron病例，目前全球已有17個國家或地區淪陷，而德國與英國也都出現了首例沒有海外旅行史的感染病例。隨著Omicron病毒的出現，各國紛紛收緊防疫措施，再次祭出邊境限制，勢要將Omicron擋在國門外。

各國確診數

各國封鎖措施

目前全球已有至少12國禁止來自南非、波扎那等高風險國家的航班入境，其中包括美國、法國、德國、荷蘭、菲律賓、泰國、安哥拉、巴西、埃及、馬耳他、荷蘭、阿曼、盧旺達、土耳其以及阿拉伯聯合大公國。

禁止有南非旅遊史的旅客入境，但開放國人或永久居民歸國的國家則有10個，分別為英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、俄羅斯、印尼、新加坡、沙烏地阿拉伯、科威特和巴基斯坦。另外，愛爾蘭和西班牙則強制所有入境該國的旅客接受隔離。

旅遊限制最嚴格的國家有以色列、日本、摩洛哥和義大利。為了應對Omicron，這幾個國家最近宣布關閉國門，再次禁止全球的外國旅客入境。而原本計劃於12月1日重新開放邊境的澳洲，則宣布推遲其重啟計劃至少2週。

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