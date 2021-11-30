Omicron「3種可能來源」恐怖進化成魔王級　傳染力比Delta增37.5%

▲新冠肺炎Omicron變異株快速傳播。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新的新冠病毒變異株Omicron本月上旬在非洲南部（波札那、南非）現蹤並快速傳播，引起各國恐慌。南開大學黃森忠團隊通過大數據建模分析發現，Omicron的傳染力比Delta的傳染力增加了37.5%左右。此外，大陸國家衛健委指出，南非感染Omicron病例數激增以及部分取代Delta變異株，但傳播力有待進一步監測研究。

Omicron傳染力比Delta增37.5%

據《澎湃新聞》報導，黃森忠團隊截取了南非從2021年10月18日至11月28日的每日新增的確診數據（來源:www.worldometers.info），在假設Omicron和Delta的平均潛伏期及傳染期接近的情況下，啟用EpiSIX做了擬合，得出以上結論。

目前，從病例那裡觀察到感染Omicron和Delta患者的潛伏期和傳染期接近，但因為Omicron的流行時間還較短，還需再觀察。

同時，黃森忠團隊還對未來一個月南非的疫情發展趨勢進行了預測：至2022年1月1日，南非新增確診規模預計將達到5.1萬到7.2萬，但目前全球尚無Omicron變異株傳染力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系統研究數據。

▲面臨變種病毒Omicron威脅，美國針對南非等8國調整旅遊限制措施。（圖／達志影像／美聯社）

大陸提出三種Omicron病毒出現可能

26日，WHO將其定義為第五種「關切變異株」，取名Omicron變異株。但11月29日晚，國家衛健委官方微信公號發布的關於Omicron的解答中也提到，Omicron在南非首先發現和報導，不代表這個病毒是在南非演變形成的，變異株的發現地不一定是起源地。

對於Omicron變異株出現的可能原因，大陸國家衛健委推測三種可能情況：

一、免疫缺陷患者感染新冠病毒後，在體內經歷較長時間的進化累積了大量突變，通過偶然機會傳播；

二、某種動物群體感染新冠病毒，病毒在動物群體傳播過程中發生適應性進化，突變速率高於人類，隨後溢出傳染到人類；

三、該變異株在新冠病毒基因組變異監測落後的國家或地區持續流行了很長時間，由於監測能力不足，其進化的中間代次病毒未能被及時發現。

大陸國家衛健委表示，目前全球尚無Omicron變異株傳播力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系統研究數據。但Omicron同時具有前4個變異株Alpha、Beta、Gamma和Delta刺突蛋白的重要氨基酸突變位點，包括增強細胞受體親和力和病毒複製能力的突變位點。