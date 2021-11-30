青少年接種第2劑　醫喊先看Omicron怎演變！否則這情況也是白打

記者陳俊宏／綜合報導

防範新變種病毒Omicron，中央流行疫情指揮中心建議，已接種第1劑BNT且無發生嚴重不良反應的12-17歲青少年族群，接種第2劑BNT疫苗。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，先看看Omicron怎麼演變再做打算，如果突破性感染比例很高，你打了也是白打。

沈政男29日在臉書說，以色列與日本已經決定鎖國兩周，韓國已暫停解封，還有更多國家將會陸續採取境外阻絕措施，「哥有沒有說，該鎖國就鎖國？你看幾個六都首長，是不是也開始這麼呼籲？比較了解防疫的，也開始擔『7+7』的後7天居家檢疫。」

沈政男表示，其實機組員的檢疫也必須注意啦！12月中旬旅館檢疫縮短才要進行，因此未來兩周情勢會比較明朗，而如果Omicron真的那麼可怕，那麼「7+7」也會收回去了。

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▲▼青少年施打第一劑BNT情形。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男指出，有國際護理組織呼籲進步國家放棄疫苗專利，讓窮國可以得到更多疫苗，事實上變種病毒層出不窮的原因之一，就是富國囤積疫苗，使得窮國成了病毒傳染窩；另外一個原因就是所謂的佛系防疫，也就是不戴口罩、不防疫，以為說反正防不了；當然還有所謂與病毒共存、放棄清零，都是錯誤的防疫策略。

沈政男說，第三劑疫苗說是明年會開打，其實已經有人第二劑已滿6個月，既然要打就讓他們早點打吧；至於第三劑要打什麼，指揮中心已經開放，就看你自己怎麼選擇了。

沈政男認為，青少年第二劑也開放了，恐怕好多家長會感到為難，「我建議先看看Omicron怎麼演變，再做打算，如果突破性感染比例很高，你打了也是白打。」

指揮中心宣布，經我國「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家會議討論，建議已接種第1劑BNT且無發生嚴重不良反應的12-17歲青少年族群，接種第2劑BNT疫苗，並建議兩劑間隔12周以上。後續將由指揮中心與地方政府衛生局規劃安排於校園接種，預計施打時間為12月中旬後。

►本文獲得沈政男醫師授權。