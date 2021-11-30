Omicron確診增至5例　澳洲宣布暫停12月1日邊境開放計畫

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲原訂於12月1日起開放技術工人與學生入境，但隨著全球Omicron病毒疫情再爆發，總理莫里森29日緊急宣布，全面暫停邊境開放計畫，至少延後兩周。目前澳洲共有5人確定感染Omicron病毒。

根據BBC報導，莫里森（Scott Morrison）表示，原訂於12月1日的邊境重啟計畫將至少延期2週，並強調，依照醫療專業人士建議，延期開放屬於必要的暫時性決策。澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee）指出，暫停入境能讓當局更全面性地評估疫苗效力，以及Omicron病毒可能造成的影響。

澳洲自2020年5月起就關閉了其邊境，只允許部分公民和永久居民進入，原訂於12月起開放邊境，允許持有簽證的外國旅客、已接種疫苗的學生、商務簽證持有人和難民入境。

技術工人和學生無法入境嚴重衝擊澳洲經濟；外國留學生佔了不少澳洲大學總入學人數的21％，每年為澳洲經濟貢獻了約350億澳元（約新台幣7000億元）據澳洲大學聯合會（Universities Australia）統計，目前還有13萬名國際學生無法入境澳洲。

►拜登：新變異株Omicron值得關切 但不須恐慌

►英國爆Omicron社區傳播！3天增至9確診 部分無非洲旅遊史

►WHO：Omicron在全球蔓延的可能性極高 各國確診數恐激增

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast