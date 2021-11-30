日本再鎖國　前台大醫盼一件事：我總可做夢吧？嗚嗚嗚

記者陳俊宏／綜合報導

日本重新鎖國！日本首相岸田文雄29日閃電宣布，今天（30日）起將全面禁止外籍人士入境。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，「日本你加油防堵境外移入，國內也努力地清，打完加強針搞到清零後，等台灣也兩劑打好打滿後，來和台灣旅客泡泡啦…我總可以做夢吧？嗚嗚嗚。」

林氏璧29日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，他贊成日本在狀況不明時，暫時這樣嚴管，這次動作很快喔；但其實也反映了一件事，日本還有世界各國，根本沒辦法像台灣一樣嚴格執行「14＋7」，把病毒擋在邊境。

林氏璧說，這其實也不能怪他們，因為病毒很早就深入社區，邊境一直都不是他們防疫的重點，多數歐美國家也如此，「各位知道，日本隔離中是每天允許出外採購必需品的嗎？日本的隔離是很佛系的。」

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▼許多人期望能再去日本玩。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）



▼現正是日本紅葉季。（圖／資料照）

林氏璧指出，他們就是知道自己一定管不了，病毒應該一定會進來，只好回到外國人一律禁止入境，本國人看看可否現在開始努力管管看吧。

「我再做個夢吧。」林氏璧表示，「日本你加油防堵境外移入，國內也努力地清，打完加強針搞到清零後，等台灣也兩劑打好打滿後，來和台灣旅客泡泡啦！兩國旅客互相往來，絕對可以挽救許多旅遊業者，一解兩國人民出國旅遊的須求。真的不考慮一下嗎？好啦，我總可以做夢吧？嗚嗚嗚。」

一名從納米比亞入境日本的30多歲男性確診新冠肺炎，相關單位不敢大意，目前已經轉交給國立傳染病研究所進行基因定序，以確認是否為新變異株Omicron。岸田文雄表示，目前基因定序基本上都需要4至5天的時間，才能得知結果。