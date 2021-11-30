Omicron可1傳50？醫喊「太扯！是要怎麼傳」　揭幹掉Delta原因

記者陳俊宏／綜合報導

新變種病毒Omicron來勢洶洶，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，疫情一年多來最扯的評論應該是這起「Omicron的R0值高達50」，什麼美國專家這麼評估，拜託根本沒這回事啦。

沈政男29日在臉書說，人家是用病毒棘蛋白基因變異的程度來推估，傳染力可能是Delta的500%，這不代表R0值就跟著乘以5倍，而且Delta的R0值頂多就是6，5倍也不是50。

「拜託，一個人傳給50人，是要怎麼傳？你有多少50人的群聚？」沈政男附上南非豪登省的新增案例曲線圖指出， Omicron的新增曲線雖然很陡，但跟Delta相差並不多。

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▼南非豪登省的新增案例曲線圖。（圖／沈政男授權提供）



沈政男寫道，事實上，有專家估計新冠病毒的R0值已經到頂，就是6-7左右了；比較令人困惑的是，為什麼Omircron會這麼快就成為豪登省的強勢變種，幾乎把Delta幹掉了？最可能的原因是Omicron的突破性感染能力很強！

沈政男表示，這變種的傳播力比Delta稍高一些而已，但因為棘蛋白基因突變很多，因此容易產生再感染與突破性感染，使得疫苗保護力降低；那些原本擋得住Delta，或者曾被Delta或其他變種感染的人，結果被Omicron攻破了，因此新案例就都是它了。

沈政男說，你看葡萄牙疫苗覆蓋高達87%，29日卻傳出13名球員或教練被感染，可見突破性感染比例有多高。

Omicron擴散多國，國內重症科醫師則引述美國流行病專家估計指出「Omicron的R0 = 50」，換言之，「1人可傳50人」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，因南非現有資料都非常少，若就很少的數字做推估，通常都會偏向比較極端值，目前已知病毒並沒有R0值到50這麼高，最強的麻疹也在17至19之間，平均是18，是否有冠狀病毒R0值可到50，是比較保留。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

