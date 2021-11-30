全國稻草工藝人首次大會師　盼再創稻草工藝嶄新生命和契機

▲首屆台灣稻草纖維工藝全國交流會日前登場（下同）。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

由國立台灣工藝研究發展中心、草鞋墩鄉土文教協會合辦之「2021臺灣稻草纖維工藝全國交流會」，於27日邀請全國11個稻草工藝推動單位及稻草工藝家、藝術家和學者與會，進行經驗分享與交流，同時與草屯鎮公所舉辦之「稻草工藝文化節」開幕活動結合，串連起台灣稻草工藝文化與在地風土人情。

台灣工藝中心指出，稻草工藝具有濃郁鄉土氣息，連結人與土地，是台灣農村物質文化的代表，而水稻為台灣主要農作物與糧食、稻草是水稻的莖，也是纖維工藝材料來源之一，可用於製作榻榻米、繩索、草袋、草蓆、草鞋，或者搭蓋屋頂，以及做為包裝、填充物等；過去鄉間田野的稻草人、稻草屋，都構築成台灣經典的農村人文景色。

工藝中心表示，本次與會的有來自宜蘭冬山鄉的永美社區發展協會，分享參與大型地景藝術作品「豆莢幽浮」製作經驗，冬山鄉珍珠社區的稻草編織耆老陳東本分享日本越後妻有大地藝術祭參與經驗；花蓮纖維藝術家陳淑燕的「巴特虹岸－在這安居的地方」牛糞稻草屋裝置藝術分享，該作品也榮獲2020年文化部第7屆公共藝術獎「民眾參與獎」。

此外，台東市石山部落也分享開發注連繩（稻草御守）產品，並結合部落旅遊經驗；南投市鳳山社區分享全台僅存的「稻草將爺」民俗信仰，以稻草編紮五營將爺；草鞋墩鄉土文教協會分享草鞋墩的稻草傳統與創新，雲科大學教授黃世輝則帶來日本美香町稻草工藝案例分享等。

號召本次活動的草鞋墩鄉土文教協會理事長呂奇明表示，期待藉由首屆全國交流會，再創稻草工藝嶄新生命和契機；台灣工藝中心主任張仁吉說，稻草過去曾是農村寶貴自然資源，如今轉化以生活美學方式應用於工藝創作，或做為社區營造及地方觀光產業的媒介，並跨越農業、生活、民俗、藝術及產業等範疇，結合創意發想而呈現多元風貌，使台灣在地農村與工藝文化永續傳承。



►壯男打第一劑AZ瀕死被救回 簽切結書堅持要打第二劑隔天亡



►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下



►反萊豬說成美豬被告！林靜儀：莫玩文字遊戲印尼開放萊豬吃不死



►獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口 父母氣炸提告



►奪命影片曝！他閃過巷口竄出機車 卻逆衝對向撞死無辜騎士