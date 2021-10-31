「百工風華．諸羅獻藝」工藝特展　百件作品巧奪天工

▲ 「百工風華．諸羅獻藝」-工藝特展。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

來自全國64位工藝師，30日起在嘉義縣表演藝術中心展出「百工風華．諸羅獻藝」工藝特展，100件工藝作品件件絕倫，難得的是這次展覽還邀請到王清霜、李秉圭、李榮烈、施鎮洋、陳啟村、黃麗淑和劉千韶等7位獲頒「人間國寶」的藝師，展期至11月28日止，愛好工藝的朋友千萬不能錯過。



為傳遞傳統工藝的藝術價值、生活美學，以及工藝匠師的傳承精神，由嘉義縣諸羅山藝起協會發起的「百工風華．諸羅獻藝」工藝特展，10月30日至11月28日在表藝中心展出，這次共有64位匠師展出100件涵括24類不同種類工藝的精湛作品。



隨著科技進步，冷冰冰機器漸漸取代那份溫潤手感，傳統技藝也伴著歲月一一消逝，但臺灣各地仍有許多默默傳承守護著代代相傳的傳統技藝的藝師們，他們在傳統工藝中體現頂真的職人精神，作品嚴謹、專注與講究的性格，以及自身對作品的要求及文化素養，令人尊敬與學習。



縣長翁章梁和立委陳明文30日也應邀觀賞這場難得的傳統工藝饗宴，翁章梁指出，全國大師級的工藝作品在嘉義縣展出，機會非常難得，匠師將多年的工藝精髓呈現在鄉親面前，相信嘉義縣的傳統工藝師也能從中得到不少啟發，好的展覽，一定要來看，近距離觀賞大師級作品，絕對讓民眾有不一樣的體驗和感動。

嘉義縣文化觀光局希望藉由工藝特展，能讓民眾了解傳統工藝美學之外，也能引領民眾體會其文化價值，共同關注傳統工藝的保存與維護，讓寶貴的文化資產能世世代代持續實踐與傳承。