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2021國際青年工藝設計營暨競賽成果　希望打造台東工藝藝文之都

▲希望打造台東工藝藝文之都 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲希望打造台東工藝藝文之都 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年台東縣夏天充滿創作與能量的工藝盛事，由縣府主辦「2021台東國際青年工藝設計營」，12日在台東美術館舉行成果發表暨決賽頒獎，由台東縣長饒慶鈴宣布首獎作品，阿布斯布農傳統服飾工作室羅安聖創作的《背著雲朵去旅行》，獲頒8萬元獎金。

台東縣府近年積極推動國際青年設計營、工藝師交流計畫等，希望提供年輕工藝家切磋的舞台，也邀請國內外工藝家互相觀摩學習，為台東工藝設計注入活力。不久的將來，我們要讓文化力、藝術力進入我們的生活，讓台東成為一個獨一無二的地方，打造成為工藝藝文之都，有更多青年想要留在這裡創作、生活，也成為所有人的第二個家。

饒慶鈴表示，競賽目的不僅是讓臺東工藝傳承，也期盼以工藝及設計激發在地創作能量，透過多元平台和機會讓更多青年留在台東創作，希望積極打造台東為工藝藝文之都。

▲希望打造台東工藝藝文之都 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲希望打造台東工藝藝文之都 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣府文化處指出，今年度青年工藝設計營暨競賽為期10天，讓學員進駐台東在地工坊，包括阿布斯布農傳統服飾工作室、享想恭坊、小川工藝製作所、米麻岸工作室、皮揚工作室，接受工藝師及設計導師指導，學習苧麻、藍染、木工、皮件、檳榔鞘/葉等不同材質工藝，創做出獨一無二展現台東能量的作品；另也舉辦國際專題講座，邀請國內外設計師與專業人士分享工藝設計經驗，啟發學員多方面思考並培養全球觀點，了解不同文化的工藝設計精髓。

文化處說明，今年從108組(139名)報名者中遴選30名學員參與營隊學習，到12日決選出前3名與工坊佳作各1名，提供總獎金20萬元為創作獎勵，包括金獎阿布斯布農傳統服飾工作室羅安聖創作的《背著雲朵去旅行》、銀獎小川工藝製作所的陳品蓉《移動東巒》、銅獎享想恭坊的顏海媚、湯翊琦《Into the bule》，以上得獎者分別獲得獎金8萬、4萬及3萬，另外也選出各工坊佳作5名，分別可獲得獎金１萬，每件學員的工藝作品都別出心裁，交融在地特色和個人創作能量。

此次得獎作品將獲得今年台東工藝設計展參展機會，預定9月1日至9月17日於台東美術館大文創教室展出，藉此提高青年工藝設計能見度，為創作者提供更多露出平台與機會，也讓工藝設計進入大眾視野。


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