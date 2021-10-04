發掘豫商機／台茶工藝獨創「信陽烏龍」　夏、秋季青葉轉廢為寶　

▲台資企業盛德來用台灣茶工藝獨創「信陽烏龍」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

喝茶、品好茶是兩岸共同文化興趣，大陸河南信陽市浉河區浉河港鎮桃園村，專門出產信陽毛尖。《東森新媒體ETtoday》記者前往當地採訪，發現這裡家家戶戶都種茶、賣茶，線上線下產銷一條龍作業。尤其，台資企業盛德來這落腳後，把荒廢閒置的夏秋季青葉轉廢為寶，開發出「融合」台灣烏龍茶風味的新品種「信陽烏龍」，廣受好評，直接帶動村民生活收入。

▲河南信陽茶樹有很好生長環境。（圖／記者任以芳攝）

河南信陽茶樹生長天獨厚的自然條件，當地風貌多為茶山丘陵，黃、黑砂壤土深厚酥鬆，腐殖質含量較多肥沃，加上處於北緯高緯度地區，年均溫是 15.1°C 3月間下旬開始，日均溫達10°C，可持續220多天，直到11月下旬才下降。非常適合種茶。

當地村民介紹，自古有「春茶香，夏茶澀」的說法，夏茶採摘成本高、利潤低；加上夏季高溫、光照強，茶葉的氨基酸、芳香物質等含量低，口感稍遜，無法加工成名優茶，夏秋茶青葉多半遭丟棄。

▲業者引進台灣烏龍茶生產線加工獨創「信陽烏龍」 。（圖／記者任以芳攝）

自從2019年台資企業盛德來落腳信陽市浉河區，獨家引進台灣製茶新技術，提升茶葉經濟價值。業者有效利用信陽春茶採摘銷售後的夏秋季青葉，將採摘期延長到秋冬季；讓過去視為無用的夏、秋季青葉「轉廢為寶。」

盛德來董事長付偉介紹，「用信陽當地毛尖茶青採摘後不利用的夏秋茶青為原材料，利用台灣專利工藝，引進台灣烏龍茶生產線加工，以「信陽毛尖茶種、並以烏龍茶方式加工」，新開發出新品種「信陽烏龍」，生產拉長茶產業製造鏈條，將茶園價值最大化，帶動周邊茶農增收。

▲台灣獨創「信陽烏龍」假日工廠持續出貨 。（圖／記者任以芳攝）

記者採訪當天是週末假日，趕大陸十一長假前出貨，工廠流水線上機器運轉沒停過。當地村民也是員工的謝德寬正忙著將炒青後的茶葉揉捻、烘焙，回顧以前種茶生活，從沒想過，茶葉也可以創造不同產值。

接受《東森新媒體ETtoday》訪問的員工謝德寬說，「以前春季信陽毛尖採摘完成後，夏秋茶青葉便會丟掉，十分浪費。公司投產後，夏秋還能再賣一茬，現在月薪有6千多，每年總收入又多2萬元。」

信陽茶葉有一部分銷往台灣市場，當地工廠有10到15%的比例賣給台灣手飲料茶市場，但越南茶葉競爭價格又更低。其他8成茶葉內銷居多，也是主攻大陸茶飲市場，只有少部分優良品種茶葉走「高端」訂製路線，外銷日美、南美等地。

▲台資企業盛德來董事長付偉，是台灣團隊陸方合夥人。（圖／記者任以芳攝）

身為河南信陽人的付偉，本身做貿易起家，因為愛喝茶和台灣合夥人結緣，幾位朋友志同道合，開始創業賣茶葉。如今看到自己老家有進步，幫助上百名村民「高效率製茶、賣茶」，感覺很有成就感。

付偉進一步介紹， 2019年工廠在信陽只是試點建廠，如今日收青葉3萬多斤，日產成品茶葉3噸，一半以上的產品都銷往台灣；開發週邊商品像是茶面膜、保養品，研發室來自台灣台中研發，大陸製造銷售。未來，還要擴大二期廠區，千坪廠區多元發展茶觀光商機

近期河南省也出台《河南省農林32條實施意見》創新豫台農業林業領域融合發展思路和舉措，促進豫台農業林業領域交流合作和產業升級。資料顯示，截至2021年6月，累計批准台資企業2118家，累計合同利用台資319.03億美元，實際利用台資193.42億美元。

▼信陽出產的茶葉內、外銷量都很強手（圖／記者任以芳攝）