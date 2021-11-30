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2022北市議員新人參選爆炸！藍綠白20人搶破頭　松山信義爆4搶1

▲▼2022台北市議員席次。（圖／記者許立昕整理製表）

記者袁茵／台北報導

距離2022縣市議員選舉剩下不到1年時間，首都台北市成為兵家必爭之地，各政黨布局陸續展開，除了藍綠外，這一次準備初試啼聲的民眾黨也準備每區至少提1人。整體來看，明年的台北市議員選舉，目前有意角逐的新人已經超過20位，可謂是參選爆炸。在已經曝光的名單中也可以發現，當中不乏條件、學經歷出色者，其中，以士林、北投選區的新人最具知名度，而松山、信義選區則是競爭最為激烈，光是國民黨就有4位新人想挑戰該區域。

台北市在市議員選舉中共有8個選區，除了6個依行政區劃分成的選區外，還包括平地原住民跟山地原住民2個選區，總計63席次。由於士林、北投區人口外流，2022年選舉將從13席減少至12席，因此總席次也降到62席。目前的各黨在市議會席次的狀況，分別為國民黨28席、民進黨18席、新黨3席、社民黨1席、民進黨1席、無黨籍10席。

第一選區士林、北投

儘管減少1席空間，仍有不少新人想挑戰士林、北投。民進黨部分，除了現任的台北市議員林世宗、陳慈慧、鍾佩玲3席外，「焦糖哥哥」陳嘉行日前已宣布要角逐該區域，還有先前控告「條子鴿」成名的立委莊瑞雄辦公室執行長林延鳳。

▲▼焦糖。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

▲「焦糖哥哥」陳嘉行表態參選士林北投區議員。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

民眾黨在此次北市議員選舉中擬定調「1區提1人」，但在士林北投這區則有雙姝想爭取，市黨部預計2022年2月決定推派誰出馬。所謂的雙姝指的是前台北市觀傳局長陳思宇、以「學姊」角色走紅的前台北市副發言人黃瀞瑩。

陳思宇是現任台北市議員陳建銘的女兒，跟隨父親的腳步，長期耕耘地方，雖然在2019年代表柯家君參與士林、北投立委補選失利，但隨後她到了立法院歷練並擔任民眾黨立委邱臣遠辦公室任主任，已經離開立法院的她，近期成立「反萊豬大眾走」聯盟，積極為「反萊豬」公投發聲。

黃瀞瑩因台北市長柯文哲2018年拍攝網路節目《一日幕僚》爆紅，具有相當高的知名度，且現在擔任要拚2022台北市長選舉的台北市副市長黃珊珊幕僚，藉此優勢接觸地方人士。

▲▼陳思宇、黃瀞瑩。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲民眾黨在士林北投區上演「雙姝對決」，陳思宇（左）、黃瀞瑩（右）兩人皆無意退讓。（組合圖／記者李毓康、林敬旻攝）

第二選區內湖、南港

港湖區因為黃珊珊轉任當台北市副市長、高嘉瑜當立委，因此空出2個席次，民進黨台北市黨部主委特助何孟樺有意角逐該選區，近期為了公投啟動街講，盼讓民眾加深對新人的印象；台北市議員「呱吉」邱威傑辦公室主任許菡芸，近期對外宣布投入民進黨港湖區初選，除了獲得邱威傑支持外，也曾和社民黨台北市議員苗博雅一同赴街頭宣講公投。

▲▼台北市議員「呱吉」邱威傑、許菡芸。（圖／翻攝自Facebook／許菡芸）

▲台北市議員「呱吉」邱威傑、許菡芸赴街頭宣講公投。（圖／翻攝自Facebook／許菡芸）

國民黨主張「一區一青年」，新人由陳義洲子弟兵張煥霖備戰，被視為4名「戰鬥藍青年」之一。而民眾黨則是由黃珊珊前資深助理、民眾黨台北市黨部副主委陳宥丞出征，陳宥丞曾經跟過黃珊珊打8次選戰，還擔任過民眾黨發言人，加上積極出席地方活動，曝光度高。

第三選區松山、信義

松信區為最多新人搶爭之地，由於「呱吉」邱威傑早已表態不參與連任，各方瞄準該席次。民進黨上屆提名4席全上，因此目前較無新人競爭。不過國民黨上次提名6席上5席，成為年輕人想要挑戰的選區，包括前中常委田方倫、青年部副主任詹為元、台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、前北市議員王正德的姪子陳俞亦都有意角逐。

▲▼田方倫、詹為元、滿志剛、陳俞亦。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自田方倫、詹為元、陳俞亦臉書）

▲由左至右依序為詹為元、陳俞亦、田方倫、滿志剛。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自田方倫、詹為元、陳俞亦臉書）

民眾黨則打出帥哥美女牌，發言人楊寶楨、台北市副發言人魏佑任都有意參選，前者因主持節目曝光度高，後者則在近期開啟臉書粉專拚空戰。而曾經落選的台北市議員林亮君辦公室特助吳崢，也將以無黨籍身份再次挑戰該區。

第四選區中山、大同

中山大同區部分，民進黨除了現任老將王世堅、梁文傑和陳怡君，前民進黨發言人顏若芳打算回鍋參戰；國民黨則相中新銳主播柳采葳、台北市黨部副主委盧威。民眾黨則較無爭議，由前台北市副發言人林珍羽接棒父親、台北市議員林國成，從副發言人職務離開後，開始跟著林國成一同跑地方行程、備戰選舉。

▲▼顏若芳、林珍羽。（圖／民進黨提供、翻攝自林珍羽臉書）

▲顏若芳、林珍羽。（圖／民進黨提供、翻攝自林珍羽臉書）

第五選區中正、萬華

中正、萬華區域，由於桃園市長鄭文燦將於2022年底屆滿，開始佈局跨出桃園，桃園市政府副發言人吳安琪被點名挑戰該區或內湖、南港；而法扶律師謝孟羽也宣布投入2022年民進黨初選，經常出席綠營的公投宣傳場合，日前還請來「呱吉」邱威傑站台。

而國民黨過去提名4席全上，曾投入參選但因酒駕退選的立委李德維辦公室主任林冠勳將投入選戰，不過現任台北市議員鍾小平有意重返國民黨，該區提名人選尚不明朗。民眾黨則有公關長、前主播吳怡萱報名參戰，以及近期爆出爭議的前法官張耀宇想投入該區選舉。

▲▼2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會,吳怡萱。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨公關長吳怡萱。（資料圖／記者李毓康攝）

第六選區大安、文山

該區為議員席次最多的選區，選民結構藍大於綠，民進黨現任議員阮昭雄已表態不再連任，並交棒給「口譯哥」趙怡翔，曾於2018年被外交部長吳釗燮安排擔任駐美代表處政治組長，但被質疑資歷較淺，不符合任用資格，還傳出回台參選得罪到總統蔡英文；而殯葬業仁本集團二代陳聖文、前台北市議員鍾佩玲辦公室助理陳唐博也將參加此區初選。

國民黨上次在此區提名8席上7席，現任台北市議員羅智強可能投入市長選舉，其辦公室主任、國民黨副發言人楊植斗則已表態接棒；獲立委賴士葆支持的前下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩也有意參選。

▼現任台北市議員阮昭雄（左）宣布要進軍國會，並交棒給「口譯哥」趙怡翔（右）。（資料圖／記者屠惠剛攝）

▲▼阮昭雄進軍國會記者會 口譯哥趙怡翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▼國民黨副發言人楊植斗。（圖／羅智強辦公室提供）

▲罷瑤執行長楊植斗。（圖／羅智強辦公室提供）

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