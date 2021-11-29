全面罷審總預算　國民黨：蔡英文用國家機器拚公投

▲國民黨團召開「行政院行政不中立全面停審111年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

1218公投進入倒數，國民黨團今（29日）突然宣布將全面暫停審查明年度政府總預算，抗議行政院用公帑為公投宣傳。國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，蔡政府無心治國、動員國家機器破壞行政中立拚公投，把民生議題搞成政黨對決，只會出現反效果讓民意更加反彈，1218定然會用四個同意教訓民進黨的民主獨裁。

王鴻薇表示，近期大家都看到民進黨如何動用國家機器、府院黨資源及砸重資5800萬傳播關於四大公投的不實資訊與錯誤論述，完全枉顧民生福祉與理性討論空間，試圖用資源碾壓方式來保衛民進黨政權，早已引起社會反感。

王鴻薇指出，包括行政院推出「美牛美豬一樣安全」廣告，不僅再度把萊豬混淆成美豬，更有替外國廠商打廣告之嫌，此外包括之前僑委會開視訊會議向台商宣傳公投反方論述惹議、中油健走活動公然宣講公投等等，都已經一再挑戰行政中立、社會觀瞻的底線。

王鴻薇認為，總預算關乎人民納稅的血汗錢，國民黨團作為在野黨自然要嚴格把關，當民進黨意圖用政治操作及海撒資源來掩蓋政策失誤，如此使用納稅錢為自己政權保駕護航的做法，恐怕只會適得其反讓民意更加反彈。