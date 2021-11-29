1個月當機4次！台北通又出包「強制登出帳號」　北市緊急維修1小時

▲台北通29日下午再當機。（圖／翻攝自台北通）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲大力推動的台北通APP又當機！繼17日因民眾點選「優惠地圖」造成網路壅塞，台北通29日下午4時左右又出現被強制登出、登入不進去情形，造成民眾無法使用熊好券。對此，台北市資訊局回應，目前網路設備異常，造成部分資訊系統異常，目前陸續恢復服務。

柯文哲於9月22日宣布，推出五倍券加碼方案「熊好券」，並開放在台北通上意願登記，當天下午立刻造成台北通當機；到了11月17日傍晚5時又發生卡在讀取畫面狀況，當時台北市資訊局長呂新科表示，系統發生大量壅塞，是因為不少民眾點選台北通「優惠地圖」才導致。

然而距離11月17日不到2周，台北通再度發生登入不了的情形，不斷顯示「網路發生異常」狀況，並直接登出民眾帳號。正在使用台北通的楊小姐怒批，原本想用熊好券，但因為系統當機，造成無法使用，「如果台北市政府沒那個屁股，就別吃那個瀉藥。」且非假日就發生當機情況，「之後用完熊好券的話，一定會將台北通刪除。」

而台北市議員許家蓓也表示，台北通於11月5日、11月6日和11月17日都發生當機狀況，現在已經是當機第4次，導致民眾沒有辦法使用台北通掃實聯制，儘管可以用1922傳簡訊，但台北市政府既然覺得台北通比簡訊實聯好用，而且也整合這麼多功能到台北通，就要確保系統的穩定性，而不是一個月當機4次。

許家蓓提到，資訊局先前申請災害準備金要擴充台北通的硬體，結果目前到貨率只有65%，當然知道可能是因為擴充設備全球都缺貨，但是這不該成為讓台北通一直當機的理由，柯文哲既然自詡台北市是智慧城市，那麼就要用智慧及科技去解決問題，而不是反而因為科技而製造更多問題。

對此，台北市資訊局回應，今於下午3時41分接獲通報，有部分資訊系統異常，經逐項檢測後，確認網路設備異常造成，影響封包的轉導，間接造成部分資訊系統異常，影響範圍包含部分對外服務系統，如官網、惜物網、愛台北及台北通等，目前已於下午4時40分排除障礙，影響系統陸續恢復服務。