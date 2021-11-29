民進黨硬蓋三接　國民黨：天然氣加劇暖化「違背世界潮流」

▲桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

記者徐政璿／台北報導

4大公投12月18日投票，國民黨今（29日）召開記者會批評，民進黨能源政策結構高度傾向天然氣，違背世界潮流，也有學者提出天然氣無助降低暖化，反而製造更高的甲烷，違背世界潮流，應該把能源政策講清楚。

國民黨今召開「看三接前世今生，揪毀藻礁元兇」記者會，文傳會副主委王鴻薇、黃子哲、林家興以及前環保署長魏國彥等出席。

王鴻薇表示，民進黨以及總統蔡英文，整個政府針對藻礁議題，很多部分是說謊、欺騙，蔡英文上週視察大潭電廠、大潭藻礁，重遊舊地卻說了兩大謊言，第一、她說三接沒有蓋在藻礁上，隨後經濟部就用大量圖片、影片在各大網路平台廣傳，但蔡的謊言被潘忠政老師打臉，說這不是睜眼說瞎話，就是昏庸無知。

王鴻薇表示，第二、蔡英文說藻礁永存了，沒有違背當時承諾，但桃園地區的藻礁是從大園、竹圍漁港到新屋永安漁港，長達27公里，蔡說觀新的藻礁永存了，其他部分呢？難道只保護一小段的藻礁嗎？蔡英文的藻礁永存是「可割可棄」嗎？

研究相關議題長達40多年的魏國彥前署長表示，藻礁生長非常緩慢，1年大概僅1公分，其在海裡生長非常艱難，近20年來，4種人為活動影響桃園藻礁，包括觀塘工業區、大潭電廠、填海造地、建築港口及港區開發等，對於藻礁影響很早就開始了，尤其橋棧開在藻礁上的，影響更大。

他認為，對桃園地區而言，藻礁是生物的棲息地、生育地，更是生態體系很重要的一環，動一髮而牽全身；他以深度生態視角來分析，這樣議題必須從長遠的時間來看，不能只看短期，希望蔡總統及民進黨政府一本初衷，實現8年前「藻礁永存」的承諾，呼籲大家能同意潘忠政提出「三接遷離藻礁」的公投案。

對於魏國彥前署長的分析，黃子哲呼籲蔡政府應該接受專業、有良知的建議，他強調現在的環評委員都對政府強推外接方案表達遺憾，並提出實質的質疑，蔡總統能忽視、能視而不見嗎？

黃子哲並形容，中油的三接工程已變成「新三接」，第一揭露蔡英文就是環保生態殺手，一路走來始終如一；第二揭露蔡英文的藻礁永存是昨是今非，根本是騙局；第三揭露蔡英文硬凹、鬼扯，竹篙湊菜刀，藻礁永存可以分段、分區、分時間嗎？

林家興最後指出，中研院專家學者提醒，民進黨的能源政策方案結構高度傾向天然氣，是違背世界潮流的。民進黨能源轉型政策中，再生能源的達成率非常低，所以其希望透過天然氣橋接方式取代核電等其他能源的不足，但學者專家提出，雖然燃氣發電的二氧化碳排放只有燃煤發電的1/2，但燃氣發電的甲烷排放是燃煤發電的好幾倍。

他表示，甲烷造成地球暖化、溫室效應的元兇，蔡政府錯誤的能源政策，完全違背減少甲烷排放的世界潮流與美國政策，他質問民進黨高度增加台灣的甲烷排放，是在反美嗎？民進黨該如何自圓其說？民進黨應該負責任地將其能源政策講清楚。