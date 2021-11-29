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第3度訪台！貝里斯國會議長30日抵台　將見蔡英文、游錫堃

▲▼總統蔡英文。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲總統蔡英文2018年6月曾首度出訪貝里斯。（圖／東森新媒體ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

「2021年開放國會論壇」將於12月舉行，波羅的海3國國會訪團於昨（28日）抵台，外交部今（29日）證實，我國友邦貝里斯國會眾議院議長伍姿 （Valerie Woods）偕國會參眾兩院副書記長珮璩（Clarita Pech），應我國政府邀請，於11月30日至12月4日訪問台灣，這也是伍姿第3度訪台，在台期間將與總統蔡英文、立法院長游錫堃等人見面。

外交部表示，伍姿眾議長訪台期間將出席12月2日至3日在台北舉行的「2021年開放國會論壇」，並在該論壇開幕發表演說，訪賓另將晉見蔡英文總統、會晤立法院長游錫堃，以及分別接受立法院院長游錫堃、外交部長吳釗燮及次長田中光款宴，並將參訪立法院、故宮博物院等文經設施。

外交部提到，伍姿眾議長於去（109）年12月起擔任貝里斯第13屆國會眾議院議長，曾於92年及105年訪台，此行是以眾議長身分首度來訪，充分展現對我國的情誼及深化台貝兩國邦誼的重視。

外交部指出，伍姿支持台灣參與國際組織不遺餘力，本年5月與貝國參議長Carolyn Trench-Sandiford聯名致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長，表達貝里斯國會對台灣以觀察員身分參與「世界衛生大會」（WHA）的堅定支持，並於10月26日出席拉丁美洲及加勒比海地區跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」聯合會員大會，會中簽署共同聯合聲明，呼籲國際社會支持台灣以「專業、務實、有貢獻」的原則參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、「國際刑警組織」（INTERPOL）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等國際組織。

此外，外交部也提及，我國與貝里斯邦誼穩固友好，兩國長期在基礎建設、公衛醫療、資通訊、農漁業、教育及鄉村發展、婦女賦權、環境等領域合作密切且成效良好；另立法院於本（11）月26日三讀通過「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」，對台貝兩國進一步深化雙邊合作深具意義。

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