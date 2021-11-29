澳洲總理喊「勿向好戰中國示弱！」　外交部：台灣是不可或缺一環

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

針對澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）公開示警應強硬制衡中國，以預防中國武力犯台並染指整個印太地區，而澳洲總理莫里森（Scott Morrison）28日也呼應強調澳洲切勿向好戰的中國示弱。外交部29日表示，維持台海和平與穩定已是澳洲、美國、日本、法國等主要民主國家的高度共識，也代表台海和平穩定是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。



澳洲國防部長杜登於26日演講指出，面對中國擴張威脅，不宜採取姑息政策，中國一旦奪取台灣，中國將主宰整個印太地區，區域各國恐將淪為中國「附庸國」（tributary states）。

此外，澳洲總理莫里森在28日受訪時也完全認同杜登的看法，他強調中國日益好戰，並清楚說明目前印太地區充滿不確定性的現況等。

對此，外交部29日表示，澳洲總理莫里森及國防部長杜登的談話，均再次顯示澳洲政府高度關注台海安全與和平穩定，以及慎防中國武力犯台的必要性，對此要表達由衷感謝。



外交部強調，澳洲是台灣在印太區域的重要朋友與理念相近夥伴，澳洲政府在6月澳、日「2+2部長級諮商」聯合聲明、8月首屆澳、法「2+2部長級諮商」、9月「美澳部長級諮商」（AUSMIN）均重申台灣海峽和平穩定的重要性，凸顯維持台海和平與穩定已是澳洲、美國、日本、法國等主要民主國家的高度共識，也代表台海和平穩定是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。



外交部表示，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色，而我國政府將在既有深厚基礎上持續與澳洲及理念相近國家緊密合作，攜手捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。