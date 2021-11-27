土耳其破獲詐騙案22台灣人被捕　外交部：讓台灣蒙羞浪費外交資源

▲土耳其。（資料照／取自免費圖庫Unsplash）

記者呂晏慈／台北報導

多家土耳其媒體26日報導，憲兵司令部等機關「與台灣執法機關合作」，在木拉省破獲該「人口販運和國際網路詐騙網絡」，共27人被捕。對此，外交部27日晚間說明，本案涉案人數有22名台灣、4名中國及1名馬來西亞籍人士，我方協助土國執法機關檢視證物，釐清涉案人資料，呼籲國人切勿從事包括線上博弈、電信詐騙等國際犯罪行為，「損害我國形象，讓台灣人民蒙羞，也無謂地消耗國家外交資源」。

外交部說明，土耳其憲兵司令部本月25日在土國南部穆拉（Muğla）省博德魯姆（Bodrum）市郊一處別墅，破獲以台灣嫌犯為主的人口販運及跨國電信詐騙集團，現場搜出大量疑似用於電信詐騙的相關證物。

外交部證實，我國駐土耳其代表處於第一時間派員前往博德魯姆地區憲兵指揮部瞭解相關案情並關切我國籍嫌犯遭收押情形，本案涉案人數有22名台灣、4名中國及1名馬來西亞籍人士，土國執法機關正往電信詐騙及人口販運方向同步偵辦本案，駐處人員另配合協助檢視若干證物，釐清涉案人基本資料。

外交部表示，目前全案已進入土國偵查程序，我國政府將在尊重土耳其相關法律規定情形下，確保涉案國人受到應有的合理待遇，掌握後續處理程序，適時對外說明。

外交部再次呼籲國人，切勿抱持僥倖心態前往海外從事包括線上博弈、電信詐騙等國際犯罪行為； 應徵海外工作時，必須充分瞭解工作性質及內容，以免成為國際人口販運受害者，或遭國際詐騙集團利誘從事不法活動，遭到當地國法律制裁，損害我國形象，讓台灣人民蒙羞，也無謂地消耗國家外交資源。