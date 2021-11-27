國際刑警組織大會落幕　外交部：逾35國630國會議員挺台參與

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

「國際刑警組織」（INTERPOL）第89屆大會於23日至25日在土耳其伊斯坦堡舉行。外交部26日表示，我國積極爭取以觀察員身分與會，雖因政治因素再度受阻，但所獲得的國際支持不斷增加，彰顯國際社會更加認同台灣參與INTERPOL的必要性及合理性。另對於友邦及友好國家行政機關、立法部門、跨國議會組織及各界為台灣發出正義之聲，外交部表達誠摯謝意。

外交部指出，今年計有11個友邦以INTERPOL會員身分透過致函或執言的方式支持我方爭取參與INTERPOL，共同呼籲全球警界肯定台灣對打擊跨國犯罪與因應全球安全挑戰的實質貢獻，籲請INTERPOL接納台灣參與。

「友好國家對我方推動參與INTERPOL再度展現強勁支持。」外交部說，美國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）、荷蘭外交部長克納朋（Ben Knapen），以及索馬利蘭外交部副部長賈瑪（Abdinasir Omer Jama）均公開聲援我國爭取參與INTERPOL的訴求。此外，日本及澳大利亞的駐台機構也在其官方臉書轉推外交部及內政部警政署合製的推案短片，展現對台灣參與國際組織的重視。

在各國立法部門方面，外交部表示，共計有超過35個國家逾630名國會議員以多元方式表達支持，為我參與INTERPOL推案以來之最。美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組成員匡希恆（John Curtis）等共71位跨黨派眾議員聯名致函要求美國行政部門採取具體作為協助台灣參與INTERPOL。

而日本「全國日台友好議員協議會」368名議員通過宣言，支持我方參與INTERPOL在內的國際組織；法國參議院及荷蘭眾議院分別以壓倒性票數通過決議及動議力挺我國際參與。另，阿根廷、巴西、英國、加拿大、哥倫比亞、希臘、匈牙利、義大利、南非及西班牙等國的國會議員則分別以個別或聯名致函的方式聲援我國INTERPOL案。

外交部也指出，跨國議會組織則有「中美洲議會」（PARLACEN）及「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）以各種公開方式表達支持，並對中國在INTERPOL的不當影響力表示嚴重關切。另外，「歐洲議會」（European Parliament）通過的「台歐盟政治關係暨合作報告」，也強烈支持台灣以觀察員身分有意義參與包含INTERPOL在內的國際組織。

此外，外交部還說，為使國際社會更加瞭解我國訴求，內政部警政署刑事警察局局長黃嘉祿發表「後疫情時代打擊網路犯罪台灣不缺席」專文，至今總共獲刊130篇，包括美國《華盛頓觀察家報》、加拿大《政治電子報》、日本《產經新聞》、韓國《首爾新聞》、《歐盟政治報導》、荷蘭《大眾日報》、西班牙《道理日報》及土耳其《新聞時事》等國際知名媒體。專文強調我國可在運用先進科技打擊網路犯罪方面作出貢獻，呼籲各國共同合作，一起打造更安全的世界，有助國際社會更加瞭解我國警察的專業與能力。

「本年我國推案以『A Safer World－Taiwan Can Help』為標語，搭配主視覺圖案設計及台北101夜景圖片，於大會會場周邊及附近交通要道租用燈箱刊登形象廣告，宣介台灣願與全世界各國攜手合作，共同維護全球安全與正義的訴求，成功吸引與會者及當地民眾目光。」

外交部強調，INTERPOL是警政執法機關進行國際合作的組織，嚴守專業與中立至為重要。台灣身為國際警政社群重要的一員，有高度意願與優異能力為國際共同打擊跨國犯罪做出貢獻。外交部籲請INTERPOL秉持專業，與台灣共同尋求合適方式，讓我國參與其會議、機制、訓練與活動，以及無礙使用「I-24/7全球警察通訊系統」與「遭竊與遺失旅行文件系統」等資料庫，以確保全球安全網絡沒有缺口及漏洞。