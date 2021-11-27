22台人在土耳其「詐騙被逮捕」　外交部回應了

▲土耳其破獲跨國詐騙集團，其中有22名台灣人被逮捕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

土耳其憲兵司令部25日與台灣執法機關合作，破獲一處跨國電信詐騙集團，逮捕27名台灣籍嫌犯。我國外交部27日表示，經我駐土代表處了解後，事件涉及22名台灣人，全案已進入土國偵查程序，我國將在尊重土耳其法律的情況下，確保國人受應有的合理待遇，掌握後續處理程序，適時對外說明。

土耳其多間媒體日前報導，土耳其憲兵司令部、國家警察局25日與台灣執法機關合作，在土國南部穆拉省博德魯姆（Bodrum）市郊一處別墅，破獲一個跨國電信詐騙集團，逮捕以台灣人為主的27名嫌犯，現場查扣大量用於電信詐騙的相關證物，還有數本與台灣護照類似的綠色外皮護照。

我國外交部27日晚間表示，經我駐土代表處了解後，本案涉及22名台灣、4名中國及1名馬來西亞籍人士，土國執法單位正往電信詐騙、人口販運方向偵辦。由於全案已進入土耳其的偵查程序，我國將在尊重土耳其法律的情況下，確保國人受應有的合理待遇，掌握後續處理程序，適時對外說明。

外交部也呼籲國人，切勿抱持僥倖心態，在海外從事任何線上博弈、電信詐騙等國際犯罪行為，應徵海外工作時也應充分瞭解工作內容，避免成為國際人口販運受害者，或被利誘從事不法活動，導致遭受國外法律制裁，損害我國形象，讓台灣人民蒙羞，也無謂地消耗國家外交資源。

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