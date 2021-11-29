Omicron估「1傳50人」！　指揮中心揭極端值：應該沒這麼高

▲陳時中公布今新增8例境外移入。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

新冠病毒新變異株Omicron擴散多國，國內重症科醫師則引述美國流行病專家估計指出「Omicron的R0 = 50」，換言之，「1人可傳50人」，中央流行疫情指揮中心今（29日）回應，對於這種說法「比較保留」。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享「Omicron初步估計的R0值」，所謂「R0值」指的是，當病毒從外面進入到「完全沒有抵抗力的人口族群」時，平均可傳染人數的估計值，也翻譯成「基本傳染數」。以COVID-19原始株數據來看，R0 = 2.4 - 2.6；引發美國首波流行的D614G病毒則為R0 = 3.0；Alpha變種病毒R0 = 4 - 5；Delta的R0 = 5 - 8。但最新的Omicron，依據美國流行病專家Dave Greenidge初步估計「R0 = 50」，醫師直言，這比過去的痲疹病毒（R0 = 18 ) 和一般季節感冒病毒（R0 = 1.3）高出太多了。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，現在因為南非現有的資料都非常少，若就很少的數字做推估，「通常都會偏向比較極端值」，目前已知病毒並沒有R0值到50這麼高，最強的麻疹也在17至19之間，平均是18，是否有冠狀病毒R0值可到50，是比較保留。

羅一鈞強調，之後有相關報告，會再跟大家說明相關推估，以這個病毒目前突變情形，專家們都會傾向傳播力會比原本的delta病毒再強一些些，但是應該沒有到50這麼高。