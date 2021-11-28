長庚砸3億培育運動員！東奧選手贈簽名照　李智凱：醫師如後盾

▲東奧國手(左起)林郁婷、譚雅婷、王羿達、李智凱、陳念琴親贈裱框簽名照，表達對長庚醫療團隊的感謝。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

東奧選手創下佳績，表現讓全民熱血沸騰外，也突顯運動醫學照護的重要性。長庚醫院27日舉辦第2屆運動醫學年度學術研討會，包括李智凱、譚雅婷、陳念琴、林郁婷、王羿達等5位東奧選手代表特別到場，並在印有他們個人奮戰的裱框照片上簽名，贈送給長庚醫院王瑞慧董事長表達最大感謝。

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長庚運動醫學團隊連續8年提供整合性醫療照護，照護的選手在今年東京奧運更勇摘1金、3銀、2銅佳績。 長庚醫院王瑞慧董事長自2014年推動「長庚運動醫學公益計畫」，不若以往企業的商業模式而改以提供選手醫療資源，除傷病時之醫療照顧外，更提供年度健康檢查、出國參賽的獎助金贊助，讓選手可以無後顧之憂，盡全力去追逐夢想，為國爭光。

▲空手道國手王羿達。（圖／記者吳世龍攝）

長庚運動醫學照護的選手在近年國際大型賽事表現傑出，包括東奧羽球男子雙打金牌王齊麟、羽球女子單打銀牌戴資穎、體操男子鞍馬銀牌李智凱、射箭男子團體銀牌魏均珩、桌球男女混雙銅牌鄭怡靜與林昀儒、空手道女子55公斤量級銅牌文姿云，以及表現不俗的譚雅婷、陳念琴、林郁婷、王羿達等人。

▲體操鞍馬國手李智凱。（圖／記者吳世龍攝）

鞍馬王子李智凱表示，自2016年里約奧運後，在國訓中心及長庚運醫團隊的協助下，身體的狀況持續維持在備戰狀態，一旦有狀況，醫療團隊就會早期介入幫助他提早恢復，讓他可以在最佳狀態下面對挑戰，順利於2018年亞運摘金及本次東奧獲得銀牌佳績。他強調，最放心的就是跟長庚合作讓他沒有任何後顧之憂，遇到任何問題都可以馬上得到幫忙與處理。對他來說，與長庚醫師不只是單純醫師與選手的關係，更像一個心靈夥伴，隨時都能給他力量。

▲東奧國手林郁婷、譚雅婷、王羿達、李智凱、陳念琴出席高雄長庚醫院舉辦的第2屆運動醫學年度學術研討會。（圖／記者吳世龍攝）

拳擊女王陳念琴則表示，兩年前的一場突發身體狀況，讓她從巔峰狀態一下掉到谷底，幸賴高雄長庚及運醫團隊的專業治療及醫護人員的陪伴，讓她的身體得以痊癒逐步恢復，並在今年重返奧運舞台。

2016年射箭女團銅牌得主譚雅婷，2015年受傷，她感謝長庚運動醫療團隊的照護，2019年底開始在國訓中心穩定的訓練，協助她能在賽場上持續地發揮。

空手道王翌達說，長庚運動醫學團隊對運動傷害的專業，與協助運動員的快速通道，及時處理選手的運動傷害與治療，避免傷害擴大及加速回到場上的時間。亞洲拳擊錦標賽金牌與2018年世錦賽金牌林郁婷亦對長庚醫院持續提供專業照護表達感謝，讓她可以無後顧之憂的在場上拚搏。

▲▼東奧選手出席高雄長庚運動醫學年度學術研討會，做出奪金氣勢。（圖／記者吳世龍攝）

長庚決策委員會程文俊主委指出，在王瑞慧董事長的支持下，結合13個專科，上百位醫師、藥師、營養師、心理師等專業人員組成運動醫學團隊，提供全方位「醫療端」照護；同時首創「防護端」，聘任運動防護師提供運動員貼身的運動醫療防護。

截至2021年，長庚運醫團隊累計照護105位個人選手、70支隊伍、33所國、高中校隊，合計共3352人，涵蓋34個競技項目，共投入金額近3億元，為培育下一代而努力。每月前往校園舉辦講座，提供常見運動傷害、基本防護、運動營養、運動心理、運動禁藥等共通性知識，同時針對各學校運動員進行運動傷害初階評估，了解各學校運動員身體現狀及防護需求，進一步提供所需協助，也發掘許多年輕的潛力選手。

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