佔人停車位氣噗噗動手　警噴辣椒水！夫妻送醫還挨告

記者張君豪／台北報導

28日中午12時50分左右，北市松山警分局接獲民眾報案，指稱八德路三段106巷與延吉街9巷口，民眾私人停車位遭人佔用，轄區中崙派出所獲報後派遣線上巡邏警力到現場處理。警方表示，警員到場發現是郭男（31歲）將自己車輛停放占用到何姓民眾（69歲）車位，雙方理論發生衝突，由於車位所有人認為對方不可理喻，無奈報警處理。

▲郭姓男子占用他人停車位爆發肢體衝突，警方到場噴辣椒水才控制場面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲郭姓男子占用他人停車位爆發肢體衝突，警方到場噴辣椒水才控制場面。（圖／記者張君豪翻攝）

警員到場後，佔人車位的郭姓男子，疑因何男在爭持停車位過程對先到場的妻子不禮貌，情緒越來越激動，並出手推打何男、導致何男襯衫釦子脫落。

郭男情緒激動甚至出手怒推警員，警方為阻止其魯莽行徑，對其噴灑辣椒水。郭男妻子蘇女（22歲）護夫心切上前阻擋，也遭辣椒水波及。警方見狀立即通知救護車到場，救護人員為兩人清洗雙眼後，後送台安醫院治療。

何姓男子不甘停車位被佔還被扯掉上衣扣子，事後對郭男提出毀損、恐嚇告訴，警員也認定郭男涉嫌違反《社維法》第85條妨害公務，警詢後依法送辦。警方呼籲民眾遇有糾紛應循理性處理，以免事端擴大吃上官司。

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