高雄單親媽養4子　兒苦讀考上國立大學「畢業賺錢孝順母親」

▲高雄市社會局長謝琍琍替受助者戴上狀元帽。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市社會局與慈善團體協辦「草地狀元出頭天」助學金頒發活動，募集50萬元助學金，協助128位弱勢家庭學子安心就學。其中一名受助者小宇來自單親家庭，奮發考上國立大學電機系，盼畢業後順利求職，減少母親負擔。

高雄市政府社會局「路竹社福中心」結合11區的區公所，並與高雄市天彰慈善協會及三龍同心慈善會共同協辦「草地狀元出頭天」助學金頒發活動。今年活動連結34個慈善團體、企業及個人，募集近50萬元助學金，嘉惠91戶逾128位弱勢家庭子女。

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成長於單親家庭的小宇，從小看著母親辛苦獨力扶養他們4名小孩長大，心中即默許奮發唸書，不但考上國立大學電機系，更期待畢業後，就可以順利求職，減輕母親的負擔。小宇貼心且積極正向的態度，讓社福中心社工相當感動，幫忙連結「助學金方案」鼓勵他專心學習，讓小宇可以穩定完成學業，朝自己的夢想前進。

身障少年小安，因媽媽入監服刑，自小就與腦傷的舅舅和年邁的阿嬤同住，家中生活全仰賴政府補助。社工服務期間，媒合在地資源紓解經濟困境，更連結「助學金方案」給予協助與鼓勵，為了感謝外界協助，小安親自寫卡片給慈善會「等我未來有能力賺錢，會回饋給慈善會的，謝謝您陪伴我…讓我可以安心讀書完成學業。」

▲「草地狀元出頭天」結合慈善團體募集50萬助學金，協助128位弱勢家庭子女。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市社會局長謝琍琍感謝助學的慈善團體、企業及個人，攜手和社福中心一起關懷弱勢家庭兒少。勵學方案自2016年開辦以來，6年來媒合逾393萬元的助學金，造福了687個家庭，嘉惠1131個學子，並累計48個贊助慈善團體、企業及個人等加入助學行列，希望透過助學金，鼓勵弱勢家庭學子努力向上。

高雄市共有18處社福中心，辦理脆弱家庭服務及受理民眾申請之福利項目，將經常性申辦的福利服務窗口延伸至各社會福利服務中心，落實福利社區化，社工員站在第一線及時協助個案，就近提供民眾在地專業的社會福利服務。

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