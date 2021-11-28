草地驚見老鼠藥！愛狗人士炸鍋批「缺德」　衛武營認了他們放的

▲有網友在衛武營草地遛狗，驚見草坪上有老鼠藥。（圖／翻攝自臉書邊境。遊。樂。趣）

記者許宥孺／高雄報導

衛武營國家藝術文化中心擁有大片草皮綠地，不少飼主會帶著毛小孩散步運動，但有民眾27日發現，草地和矮木叢下被投放老鼠藥，文章分享到社團內引起廣大飼主回應，直呼「太可怕」。對此，衛武營表示，這是為防治鼠害，在隱蔽處設置盒狀鼠餌站，外盒有相關警語，清潔公司會定期巡視，本次的藍色鼠餌，應該是被叼出來，將加強巡視。

有網友27日在社團「邊境。遊。樂。趣」貼文表示，「雖然覺得很丟臉，但還是想提醒大家，這是今天在衛武營遇到的狀況，在草坪上發現老鼠藥，矮木叢的上面和下面也都發現了老鼠藥，然後在我把這一片斜坡草皮檢查完後，總共撿了2大包鼠藥，如果真的要毒老鼠，不可能這樣子丟在草皮上」。

▲網友隨手撿了2大包老鼠藥。（圖／翻攝自臉書邊境。遊。樂。趣）

文內也附上毛小孩趴地照片，面前就有一塊藍色鼠餌，網友見了驚呼：「要通知管理單位清除，並通知所有的狗友！避免遺憾的事情發生」、「太過份了我家的狗就是被毒死的」、「幹什麼到底！！！！！很令人氣憤」、「太可惡」、「真的很缺德！！！！」、「謝謝妳，帶寶貝出門真的要很注意」。

也有網友提醒，「真可惡，桃園向陽公園最近也有被投放老鼠藥」、「小心一點，彰化以前延和公園也發生很多次毒狗事件」。

▲衛武營今早派員巡視。（圖／翻攝自臉書邊境。遊。樂。趣）

對此，衛武營表示，這是為防治鼠害，在兒童、流浪貓狗與寵物不易觸及的隱蔽之處設置盒狀的鼠餌站，並會固定在地上，外盒有相關警語，清潔公司定期巡視。本次的藍色鼠餌，應該是被叼出來，目前場館除定期巡檢外，也會加強巡檢頻率，避免傷及其他動物。

▲衛武營今早派員巡視草坪、灌木叢。（圖／翻攝自臉書邊境。遊。樂。趣）

而該名網友28日也再度po文，向社團內成員更新現況，「今天早上我還有到同一個地方去看，主要是想確認投藥的那個人會不會又放新的藥，目前是沒有看到有放新的藥的情形，離開前看到衛武營真的有派人到這個地方做仔細的檢查，旁邊也有幾個在監督的人，我想這邊應該沒有什麼問題了，只是以後帶毛孩出門我也會多一個心眼」。網友也強調：「衛武營是一個很棒的地方，別因為這樣就不來玩了」。

高雄市動保處表示，將發公文給衛武營管理單位，建請在避免動物受毒害前提下，在使用毒餌期間於網站及各出入口公告警示標語，吿知飼主遛狗請牽繩、戴口罩，避免動物誤食餌料。

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