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高雄商圈夜市券加碼10萬份！　11／29起49處換發時間出爐

▲高雄商圈夜市券第二波換發時間出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲高雄商圈夜市券第二波換發時間出爐。（圖／高雄市經發局提供）

記者許宥孺／高雄報導

配合中央振興5倍券，高雄市政府同時推出「高雄開就賺」活動對接，其中「高雄商圈夜市券」主打200元振興券翻倍換400元，十月首波獲得熱烈迴響，市長陳其邁允諾加碼10萬份，排定11月29日起於49處指定商圈夜市進行換發，每場均限量2000份，數量有限換完為止。

高雄商圈夜市券首波換發於國慶連假推出，從5萬份追加到10萬份仍供不應求，成功帶動商圈夜市平均來客數及營業額提升3至5成。市長陳其邁允諾再加碼10萬份，已排定11月29日起進行第二波換發。

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▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲愛心服務台專門服務75歲以上、4歲以下，或是領有中度身心障礙手冊民眾。（圖／高雄市經發局提供）

經發局提醒，本次兌換每場次均限量2000份、每人每場憑證（身分證、駕照或健保卡）限換一份並不得代領，數量有限換完為止，盼每位民眾配合現場工作人員指引「少少排、快快發、開心花」。

六合國際觀光夜市發展促進會顧問詹金翰坦言，六合是觀光型夜市，國境封鎖後幾乎看不到外來觀光客，「這次市府的夜市券救了六合一大把，如果沒有這個小補，六合夜市真的很慘。」很開心最近關心發放電話接不完，只是擔心每場兩千份還是不夠。

▲▼高雄加碼商圈夜市券發威，夜市攤商賣到被掃攤，提早打烊。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄加碼商圈夜市券發威，夜市攤商賣到被掃攤，提早打烊。（圖／ETtoday資料照）

▲▼高雄加碼商圈夜市券發威，夜市攤商賣到被掃攤，提早打烊。（圖／記者賴文萱翻攝）

凱旋青年夜市主委劉坤松表示，首波商圈夜市券發放確實給夜市攤商帶來非常大的振興效果，攤商營業額及來客數提高3至5成，一個半月來已收到超過百萬元的商圈夜市券，消費者和攤商都不時詢問第二波什麼時候要發，且有前次發放時「提早掃攤」的供不應求經驗，笑稱不只民眾躍躍欲試「加倍換」，攤商則是信心勃勃「加倍」準備食材，期待「人潮加倍來、生意加倍賺」！

高市府第二波商圈夜市券換發將擴大加碼至10萬份，活動規劃自11月29日（一）至12月5日（日）期間，在全市49處指定商圈夜市換發，各場次詳細日程與地點可上「高雄開就賺」官網及經發局臉書粉絲團查閱。

▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

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