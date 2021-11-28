李智凱12月結婚！ 攜「準李太太」首露面羞回：只是身分轉變　

▲鞍馬王子李智凱將於12月舉行婚禮。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

「鞍馬王子」李智凱以招牌動作「湯瑪士迴旋」奪下2020東奧男子體操鞍馬銀牌，日前他在個人臉書宣布，將與交往6年的女友結婚，27日他帶著準太太出席長庚運動醫學研討會，透露婚期將在12月舉行，但新生活「只是身分的轉變」，生活仍以訓練為主。

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▲李智凱於光棍節宣布婚訊。（圖／翻攝自李智凱臉書）

李智凱11日在個人臉書宣布將與交往6年的女友結婚，他甜蜜寫道，「這段日子陪著我走過酸甜苦辣，不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，甚至要忍受我長期海外比賽的孤獨與寂寞，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」還附上近1分半鐘的唯美影片，但未婚妻並未露臉。

公布婚訊後，李智凱27日帶著準李太太首度曝光鏡頭前，李智凱受訪時透露，婚禮將在12月舉行，詳細日期會擇期公布。

▲▼體操鞍馬王子李智凱帶著準太太出席高雄長庚運動醫學學術研討會 。（圖／記者吳世龍攝）

記者詢問，面對未來新生活感覺如何？李智凱笑說：「謝謝大家的關心，做為選手的本分，還是以訓練為主，只是身分的轉變，生活還是以訓練為主，不能因為自己的事情兒影響到後續的訓練計劃。」

李智凱表示，這段時間能有這麼好的成績，都是受到長庚的照顧和心靈陪伴，醫師偶爾會陪伴聊天，甚至觀察對手狀況，讓心靈壓力調整和緩解。

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