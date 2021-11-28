嫌對方「講話大聲」　北市KTV街頭格鬥！警辣椒水壓制逮7人

高雄市一名軍官因為舌頭發麻跟說話不順，還以為是中風的前兆，於是前往一家耳鼻喉科診所看診，醫生發現舌頭周邊出現「蕾絲邊」，長期下來還可能會出現多發性口腔潰瘍的的情況，醫師說造成舌頭發麻跟說話不順，是軍官長期跑步所造成，當場讓這名軍官很傻眼，一臉矇了！口腔潰瘍竟然跟跑步有關。