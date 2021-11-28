　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫌對方「講話大聲」　北市KTV街頭格鬥！警辣椒水壓制逮7人

記者張君豪／台北報導

28日凌晨1時許，台北市忠孝東路五段聚唱KTV門口發生口角推擠，所幸信義警分局在現場有巡邏車守望，車上警員見狀立刻上前制止，並透過無線電通報啟動快打警力到場；當時兩幫酒客剛從店內消費完外出，卻因細故發生口角肢體衝突，警方勸阻過程中，甚至有酒客脫序跑到忠孝東路車道上、過程險象環生。警方為維持現場秩序，對勸阻不聽酒客噴辣椒水控制，並將涉嫌鬥毆民眾帶回偵辦。

▲信義警方逮捕聚眾鬥毆的酒客共7人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方逮捕聚眾鬥毆酒客共7人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方逮捕聚眾鬥毆的酒客共7人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方逮捕聚眾鬥毆酒客共7人。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示：經查在該KTV內，有2間不同包廂民眾結束飲酒唱歌準備離開，卓姓男子等3人於門口聊天聲過大，引起另一方江姓男子等5人不滿，雙方便上前叫囂挑釁、後來大打出手，在場警員勸阻無效，立即使用噴辣椒水控制現場。

警方稍後並將涉嫌鬥毆之7人全數帶回轄區五分埔派出所詢問偵辦，警員等待酒客清醒後，製作警詢筆錄後，依後涉嫌觸犯刑法聚眾鬥毆罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

【其他新聞】

連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天　資深警怒了

瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉　買名車給他代步

非法OTT機上盒侵權537億　台系統商、日5大電視台提告！6嫌慘了

 

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
她臥病3年不能走　接種「這款疫苗」後健步如飛
周思齊破彭政閔紀錄！隊史最老總冠軍賽開轟　史上第二老
快訊／機車雙載「自撞路燈」　男騎士宣告死亡
「全台再低溫轉冷」時間曝　一圖秒懂未來一週天氣
「ATM只領1千元」他秒猜學生　一票人打臉了
「伊波拉級」新冠毒株恐現世！高致死率高傳播力　專家曝1解方
石二鍋「新制度曝光」　老饕終等到：我要吃爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

佔人停車位氣噗噗動手　警噴辣椒水！夫妻送醫還挨告

快訊／澎湖2遊客機車雙載「自撞路燈」！男騎士送醫不治

免驚！花蓮出動巡守隊1691人　守護147家超商防暴力

嫌對方「講話大聲」　北市KTV街頭格鬥！警辣椒水壓制逮7人

小貨車追撞停等左轉機車　騎士重傷昏迷！家屬PO網求行車記錄器

苗栗今年第13起石虎路殺　機車騎士閃不過也犁田

體諒前啦啦隊國手卻遭殺害！　女房東「生日慘成忌日」陳屍客廳

4年前染惡習！前啦啦隊國手偷竊失風狠殺房東　隊友：不意外

情侶夜遊自撞…23歲女友爆頭亡！「試管3次才生下」爸接死訊心碎

R8車禍科大女死因曝！ 2人未繫安全帶氣囊沒爆　頭部重擊奪命

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

茄子蛋《當男人戀愛時》破億金曲登金馬　《愛情你比我想的閣較偉大》舞台超美！

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

佔人停車位氣噗噗動手　警噴辣椒水！夫妻送醫還挨告

快訊／澎湖2遊客機車雙載「自撞路燈」！男騎士送醫不治

免驚！花蓮出動巡守隊1691人　守護147家超商防暴力

嫌對方「講話大聲」　北市KTV街頭格鬥！警辣椒水壓制逮7人

小貨車追撞停等左轉機車　騎士重傷昏迷！家屬PO網求行車記錄器

苗栗今年第13起石虎路殺　機車騎士閃不過也犁田

體諒前啦啦隊國手卻遭殺害！　女房東「生日慘成忌日」陳屍客廳

4年前染惡習！前啦啦隊國手偷竊失風狠殺房東　隊友：不意外

情侶夜遊自撞…23歲女友爆頭亡！「試管3次才生下」爸接死訊心碎

R8車禍科大女死因曝！ 2人未繫安全帶氣囊沒爆　頭部重擊奪命

嫩妹「盤腿」佔捷運長椅！　被求讓位不爽反嗆：凡事有先來後到

統一獅今年總冠軍賽終於得分　4上二出局安打串連扳1分　

嘉義市新住民人數5千餘人　黃敏惠：來嘉就是一家人

110公分「美腿甜心」同框陳其邁　網羨慕：我想當高雄市長

佔人停車位氣噗噗動手　警噴辣椒水！夫妻送醫還挨告

竹崎高中體育及機械人項目　興達建設持續贊助逾200餘萬

超巨貴賓常被誤認「孩子的爹」　小毛球站旁邊對比秒變迷你嬰兒

周思齊破彭政閔紀錄、隊史最老總冠軍賽開轟　史上第二老

林柏宏羽毛項鍊加持時髦指數激升　香奈兒襯出王渝萱高級美

與愛貓甜蜜抱抱突被舔臉頰！　爸露「痛並快樂」微笑不忍拒絕

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

23歲女跟男友夜遊爆頭亡！父母「試管3次才生下」接死訊心碎

好兄弟轉行賣保險　他幫衝業績卻被戴綠帽

熊貓口罩遮車牌！正義哥一舉動狂吸1.3萬人朝聖

R8車禍科大女死因曝！ 2人未繫安全帶氣囊沒爆

愛妻遭男房客勒殺！他強忍淚水做CPR

人妻棄10萬薪顧幼子　夫竟偷吃狂拍性愛片

檢舉魔人「1年業績2萬件」基層警累炸！紅黃線將不開放檢舉

快訊／新莊女陳屍家中！死因大逆轉

更多熱門

相關新聞

高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！醫曝關鍵

高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！醫曝關鍵

高雄市一名軍官因為舌頭發麻跟說話不順，還以為是中風的前兆，於是前往一家耳鼻喉科診所看診，醫生發現舌頭周邊出現「蕾絲邊」，長期下來還可能會出現多發性口腔潰瘍的的情況，醫師說造成舌頭發麻跟說話不順，是軍官長期跑步所造成，當場讓這名軍官很傻眼，一臉矇了！口腔潰瘍竟然跟跑步有關。

R8車禍科大女死因曝！ 2人未繫安全帶氣囊沒爆

R8車禍科大女死因曝！ 2人未繫安全帶氣囊沒爆

愛妻遭男房客勒殺！他強忍淚水做CPR

愛妻遭男房客勒殺！他強忍淚水做CPR

命名Omicron跳過Xi　WHO遭轟：中共感受更重要？

命名Omicron跳過Xi　WHO遭轟：中共感受更重要？

台灣防疫「這招」曾被笑落後！醫：會再次保護我們躲過Omicron威脅

台灣防疫「這招」曾被笑落後！醫：會再次保護我們躲過Omicron威脅

關鍵字：

信義警分局五分埔派出所KTV酒客鬥毆北市影音辣椒水壓制秩序

讀者迴響

熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

趕快關閉！網曝iPhone藏「這危險功能」　恐侵害隱私權

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面