嫌對方「講話大聲」　北市KTV街頭格鬥！警辣椒水壓制逮7人

記者張君豪／台北報導
28日凌晨1時許，台北市忠孝東路五段聚唱KTV門口發生口角推擠，所幸信義警分局在現場有巡邏車守望，車上警員見狀立刻上前制止，並透過無線電通報啟動快打警力到場；當時兩幫酒客剛從店內消費完外出，卻因細故發生口角肢體衝突，警方勸阻過程中，甚至有酒客脫序跑到忠孝東路車道上、過程險象環生。警方為維持現場秩序，對勸阻不聽酒客噴辣椒水控制，並將涉嫌鬥毆民眾帶回偵辦。
▲信義警方逮捕聚眾鬥毆酒客共7人。（圖／記者張君豪翻攝）
▲信義警方逮捕聚眾鬥毆酒客共7人。（圖／記者張君豪翻攝）
信義警方表示：經查在該KTV內，有2間不同包廂民眾結束飲酒唱歌準備離開，卓姓男子等3人於門口聊天聲過大，引起另一方江姓男子等5人不滿，雙方便上前叫囂挑釁、後來大打出手，在場警員勸阻無效，立即使用噴辣椒水控制現場。
警方稍後並將涉嫌鬥毆之7人全數帶回轄區五分埔派出所詢問偵辦，警員等待酒客清醒後，製作警詢筆錄後，依後涉嫌觸犯刑法聚眾鬥毆罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
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