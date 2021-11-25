快訊／高雄女爬山險遭性侵！他騎車尾隨...持刀勒脖拖行襲胸

▲高雄一名女子獨自爬山遭陌生男子尾隨勒脖拖行。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

山區驚魂記！高雄一名女子日前獨自爬山，卻遇上陌生男子騎車尾隨，並持美工刀架住她的脖子拖行至偏僻處，接著對她上下其手，過程中女子不斷掙扎呼救，所幸當時剛好有路人經過，簡姓男子趕緊騎車逃逸。警方當晚到男子住家將他拘提到案，檢方依妨害性自主罪嫌聲押獲准。

這起事件就發生在21日下午2點10分，一名女子獨自到林園區竹坑山區爬山，未料卻有一名簡姓男子騎乘機車尾隨她，下車後勾住女子的脖子，見四下無人就持身上的美工刀架住女子的脖子，並把她拖到偏僻處，接著伸出狼爪襲胸，過程中女子不斷掙扎呼救，所幸當時剛好有路人經過，簡姓男子趕緊騎車逃逸。

▲警方晚間持拘票將簡男拘提到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方成立專案小組申請拘票，當晚便前往簡姓男子住家將他拘提到案。簡姓男子到案時辯稱，他和女子在山下發生行車糾紛，在山上時又發現女子的行蹤，因此才算攔人理論，拉扯中不小心碰到胸部，否認要性侵女子。不過女子則說，跟簡姓男子完全不認識也沒有行車糾紛，嫌犯就突然把她往路旁拉。檢方依妨害性自主罪嫌聲押獲准。

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