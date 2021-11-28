提醒這樣騎太危險...遭外送員嗆「俗辣來釘孤支」　他怒PO網提告

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名外送員騎乘機車紅燈左轉，與黃姓男子差點發生擦撞，他上前勸外送員違規很危險，卻遭外送員辱罵「俗辣」，還放話「釘孤支敢嗎？」外送員沒戴口罩邊嚼檳榔又逆向騎車等違規行為全被黃男拍下，並到派出所提告。

▲熊貓外送員與黃姓男子發生交通糾紛，怒嗆對方「俗辣、釘孤支」。（圖／翻攝自爆料公社）

黃姓男子於臉書《爆料公社》發文表示，「熊貓 真棒 逆向 沒戴口罩 上班吃檳榔 還會在路上隨便找人訂孤支」，影片中可見，一名熊貓外送員戴著白色安全帽，不過卻沒戴口罩，兩人暫停在路邊對話，外送員嗆黃男，「你們這些人就最俗辣，會譙！」

▲熊貓外送員多項交通違規全被拍下。（圖／翻攝自爆料公社）

話沒說話，外送員就往前騎，再逆向回嗆拍攝的黃姓男子：「釘孤支你敢嗎？釘孤支你敢嗎？」黃男也被他惹怒，也回嗆：「來釘孤支」，未料外送員就跨越雙黃線騎乘機車離去。

黃姓男子不滿表示，「要訂孤支怎麼我人下來就落跑？」並質疑外送不戴口罩，是否有食品安全衛生疑慮，「這樣送的餐，你各位敢吃嗎？要是吃了得病怎麼辦」。

▲黃姓男子將違規影片提供警方，最高可處新台幣5400元罰鍰。（圖／翻攝自爆料公社）

警方調查，這起糾紛發生在27日，晚間9點多黃姓男子氣呼呼地到派出所，表示要提告影片中的熊貓外送員妨害名譽。黃姓男子表示，傍晚6點多，他騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，見到一名外送員騎乘機車紅燈左轉，兩人差點發生擦撞，他告知外送員違規行為很危險，卻遭對方追上並辱罵。

警方表示，該名外送員違規部分，將依黃男所提供畫面進行告發，並依車牌通知當事人到案說明，經檢視影片，該部機車無後照鏡，涉擅自增減變更原有規格設備，另不依規定駛入來車道、不依標誌標線指示行駛，共可處新台幣2100至5400元罰鍰。

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