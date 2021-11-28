獨／高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！原因讓他傻眼

▲高雄市有一名軍官被醫師發現舌頭有「蕾絲邊」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名軍官因為舌頭發麻跟說話不順，還以為是中風的前兆，於是前往一家耳鼻喉科診所看診，醫生發現舌頭周邊出現「蕾絲邊」，長期下來還可能會出現多發性口腔潰瘍的的情況，醫師說造成舌頭發麻跟說話不順，是軍官長期跑步所造成，當場讓這名軍官很傻眼，一臉矇了！口腔潰瘍竟然跟跑步有關。

收治這名軍官的耳鼻喉科醫師陳津甫表示，當初軍官因為長期舌頭發麻以及說話不順，害怕會不會是中風前兆，所以相當著急的來到診所看診，陳津甫請這名軍官張開嘴巴的時候，明顯看到他的舌頭周邊有「蕾絲邊」，也就是齒牙痕，就連口腔黏膜旁邊也有類似的痕跡。

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▲耳鼻喉科醫師陳津甫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市有一名軍官的黏膜旁也有齒痕 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳津甫表示這是黏膜水腫的現象，主要是因為大量流汗後補充大量水份，造成電解質缺失，細胞內電解質減少，使得水分往細胞往外跑，所以會造成黏膜腫脹，「腫脹的黏膜受到牙齒的壓迫，就會形成蕾絲邊，時間再拉長的話，就會造成多發發性的口腔潰瘍」。陳津甫也呼籲遇到這種情況也不要太過於緊張，只要多補充電解質，像是喝運動飲料，不用任何藥物，也會有明顯改善。