「同星協力轉動愛」單車環島　永福星星幫樂迎接！

▲第4屆自閉症總會「同星協力轉動愛」環島單車隊，26和27日行經台南，台南市永福國小與星星幫，也歡喜迎接小騎士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第4屆自閉症總會「同星協力轉動愛」環島單車隊，11月20日由北市出發前往東部，於26和27日行經台南，台南市永福國小也邀請熱愛自行車運動的朋友們一同與自閉症小朋友以實際行動，實踐節能減碳的環保理念，同心協力為台灣轉動出環保和愛，小騎士環島預計30日返回台北，共計11天完成單車環島壯舉。

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小騎士們到訪永福時受到全體親師生的熱烈歡迎，永福國小自閉症巡迴班也召集前3屆參與的星星兒家庭親子檔在府城這一段路上陪伴同行。值得一提的是永福教師會也發起「一日零錢捐」和環島物資募集活動，並於課程中宣導自閉症總會電子發票愛心碼「1577」，總會陳惠玲理事長表示，「永福星星幫環島單車加油站」真的是全台星星兒的好朋友！！

自閉症總會表示，「同星協力轉動愛」自行車環島活動，今年共有4組自閉症者家庭及教練、總會工作人員一起踏上旅程，在長達近1000公里的旅途中，最需要具備的就是耐力、毅力及體力，過程中不但考驗孩子體力，也在考驗家長耐力，讓家長能看見並肯定孩子的成長。總會希望辦理此活動能鼓勵自閉症家庭參與戶外活動增加星兒們的社會參與，也期望讓自閉症者的能力被社會大眾看見。

特別值得一提的是，這次環島年紀最小者為來自宜蘭的國小四年級昊諺小朋友，陪騎環島的媽媽說，其實他很想跟上大家，但大姆指力道不夠，有時轉檔不成功越騎越用力，會跟不上爬坡。有時又下著大雨，雨衣讓他增加風阻半途氣餒下車，還好有教練和老師協助轉變適合的檔速，特別的是，這段旅程到了台南永福國小，有了同樣是小學生的加油與鼓勵，也漸漸跟上團隊單車行動，永福星星幫十年前和總會環島的林舜文也現身鼓勵，舜文爸爸說，剛開始騎時雖然慢了點，昊諺也是不負眾望，自己追上來了，昊諺說非常感謝永福國小小朋友們的友善陪伴！

這次自閉症總會的自行車環島活動也結合了「自閉症及智能障礙者繪畫巡迴展覽」，在11天的旅程中，星兒們帶著歷年獲獎的畫作於名勝古蹟或風景區進行環島「快閃」展覽，也期待能透過藝術作品讓社會大眾能看見特殊孩子心中不一樣的純真美，持續支持身心障礙兒童發展各種潛在能力。

總會理事長陳惠玲也說道：「非常感謝所有協助者及參與者的共襄盛舉，期盼此次「同星協力轉動愛」活動能帶給每位參與者不同以往的經歷」。此外，陳理事長與永福楊淑晏校長也共同呼籲，希望經由這個活動，能促進尊重差異、包容多元，讓自閉症者與社會大眾彼此能共同擁有零距離的友善社會。永福教務主任楊崇男也在歡迎會中說，「星星兒」是自閉症者美麗的小名，校內也有多位星星兒，星兒某些獨特的性格與行為，較難被大家理解，永福也積極透過課程和輔導，讓星星兒進入學習軌道。永福表示，期待能協助自閉症家庭「腳踏前往永遠幸福的圓夢地圖」！！