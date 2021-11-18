昨才拋新夢想！稱高鐵環島僅要一小時　交長王國材今喊「誤會一場」

▲交通部長王國材表示，並沒有要把高速管狀列車技術放入台灣高鐵系統中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

交通部長王國材日前拋出「環島高鐵不是夢」概念，昨日又於交通科技產業會報上表示，稱美國正有公司研究「Hyper loop 高速管狀列車」，於真空沒有軌道磨擦的情況下列車時速可達1000公里，環島只要一小時。此話一出王國材又遭批為大夢想家，王國材今天（11/18）強調是「誤會一場」，只是想舉例科技有無限可能，沒有說要放入高鐵網路中。

交通部長王國材昨日出席交通科技產業會報。王國材於致詞時表示，最近正在研究幾個交通產業新科技，其中之一為「Hyperloop 高速管狀列車」，目前美國有兩家公司正在研究「沒有空氣阻力、沒有軌道磨擦」的高速鐵路，列車時速可超過1000公里，比飛機波音737的900多公里還要快。

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王國材進一步表示，「這是什麼樣的概念？等於若利用管狀高鐵環島，只需耗費一小時的時間」，他坦言，這也是他發想「環島高鐵不是夢」的原因之一。

王國材今天赴立法院接受媒體聯訪時表示，昨天的發言是誤會一場，在於昨日參加交通科技產業會報，主要為談論未來交通科技，包括hyperloop管道列車、Starlink星鏈計畫，以及Metaverse元宇宙等有前瞻性的未來技術，但只是舉例，代表科技有無限的可能，並沒有說要放入現行的高鐵網路中。

立委邱臣遠也於今日立法院備質詢時詢問王國材，王國材再聲明，完全是誤解、沒有要放入高鐵網路中。

邱臣遠則建議，王國材是政務官，在外發言容易被過多解讀，目前高鐵議題包括是否延伸至屏東潮州、宜蘭站址問題，要求王國材應按部就班，一件件處理。