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社會 社會焦點 保障人權

超高調小三「他會性無能因為用太多」　嗆正宮老女人挨告秒裝病

▲▼情婦,小三,劈腿,有染,正宮,渣男。（圖／達志／示意圖）

▲葉姓小三勾人夫還高調嗆大老婆，挨告卻自稱遭性侵而愛上他。（圖／達志／示意圖）

記者黃哲民／台北報導

北市一名葉姓舞蹈老師當小三卻很高調，不但寫臉書公開與人夫姦情，還挑釁大老婆「車上是我們常在一起的地方，充滿了我們倆的味道跟結合體，無數次」、「他之後可能會性無能吧！因為我們之前用太多了」等語，更嘲笑大老婆是「老女人」，但挨告索賠後，葉女改口遭人夫性侵，因「斯德哥爾摩症候群」才會愛上他，台北地院不採信，判葉女應賠大老婆50萬元，可上訴。

已婚的葉女喜愛騎單車與慢跑，常在個人臉書PO美照，是累積數千追蹤人次的網美，2016年間，葉女到戴姓男子經營的單車門市買車，2人看對眼、勾動天雷地火，2019年起瞞著戴妻暗通款曲，葉女更在今年（2021年）主動傳訊息向戴妻攤牌「請姊姊顧好你家的老公，他對我的眷戀一直念念不忘！我們各自都有家庭的，我不想破壞一切！請你約束他，他真的不適合當好老公好爸爸！」

戴男眼見東窗事發，向妻子招認與葉女開房10多次，戴妻顧全家庭，請葉女回歸自己家庭、別再來騷擾，葉女不罷休，持續傳訊息給戴妻炫耀「他對我百依百順，寶貝來寶貝去了」、「帶我遊山玩水到處騎車，去泡溫泉，陪我吃早餐中餐，載我上課，等我下課…貼心的不得了」、「他根本對你沒什麼感情，他不愛你，只是因為你是孩子的媽媽」。

葉女更挑釁戴妻「把他（戴男）的車牽去洗乾淨，車上是我們常在一起的地方，車上充滿了我們倆的味道跟…結合體，很髒…無數次，數不清了…」、「還有提醒妳一點，我跟他的事情，車界跑步界很多人都知道了」、「妳只是讓大家看笑話罷了」、「（戴男）之後可能會…性無能吧！因為我們之前用太多了」等語。

葉女甚至在個人臉書公開與戴男交往過程，嘲笑戴妻是「老女人」，自詡保有青春與魅力。戴妻不堪受辱，提告要求葉女賠償100萬元，葉女竟辯稱遭戴男性侵脅迫交往，因戴男頻繁噓寒問暖，使她產生「斯德哥爾摩症候群」而愛上戴男，並因此飽受焦慮、憂鬱之苦，在精神崩潰下發送本案訊息與文章，請戴妻不要苛責她，應由戴男負起全責。

法官指葉女故意介入他人婚姻，還炫耀與人夫的不正常男女交往過程，已超出一般配偶所能容忍範圍，葉女雖有就診紀錄，但無從證明跟有無遭戴男性侵有關，加上葉女和戴男相互對話內容顯示，葉女視戴男為心靈伴侶、十分依賴戴男陪伴，更以「你讓我舒服就好」等性暗示言語挑逗戴男，完全看不出有「斯德哥爾摩症候群」等壓力創傷症狀。

法官認定葉女辯詞無稽，且公開以輕蔑、鄙視言詞譏刺戴妻的不幸是自己造成，使戴妻難堪、社會地位遭貶損，審酌雙方身分地位與經濟狀況，判葉女侵害戴妻配偶權部分，應賠40萬元，侵害戴妻名譽權部分，應賠10萬元，共50萬元，至於戴妻要求葉女登報道歉，法官認為沒必要，駁回戴妻此部分請求，可上訴。

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