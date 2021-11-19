騎重機環島旅遊…他「高速插進C300」慘死！　騎士身分曝光

▲屏東賓士C300與重機發生嚴重車禍，騎士經緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝網路、記者陳以昇翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉18日下午2時許發生一起死亡車禍！一名重機騎士高速撞上從停車場出來的白色賓士C300，連人帶車直接「插進」後擋風玻璃內，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。據了解，該名騎士為25歲的王姓大學生，就讀澎湖海洋科技大學，事發時正在環島旅遊中。

回顧整起事發經過，一輛白色C300與一輛重機18日下午2時23分，於屏東縣枋山鄉台1線454.9公里處發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，重機當場直直插入賓士後擋風玻璃內，騎士人掛在車上，只見賓士白色車殼上也沾染到騎士的血跡。

▲屏東縣枋山鄉海豚灣7-11前發生重大車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消獲報到場處理發現，王姓騎士已無生命跡象，緊急將人送往醫院搶救，但人仍因傷勢過重，於18日晚間宣告不治；至於賓士車駕駛，酒測值為0，車內還有一名乘客，2人僅受到輕傷，自行就醫後已無大礙。

根據警方初步調查，洪姓賓士車駕駛當時從枋山鄉南北超商停車場起駛，要由東往西橫越台一線，與1部騎乘大型重機沿台1線（北往南）方向直行的王姓機車騎士發生交通事故，詳細事故肇事原因、責任仍有待進一步調查釐清。

▲賓士車內2人均輕傷，自行就醫後已無大礙。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，該名王姓騎士為一名大學生，事發時正在騎車環島旅遊。透過附近監視器畫面可知，重機時速相當快，強烈的撞擊力道也讓車體碎片四散，畫面相當駭人。而事件曝光後，有網友在群組內討論，「據同行車有說，170還追不到他」、「那速度爆快」。