G奶妹坐後座「兇器往前緊貼背」！　母胎男整路超慌：小兄弟凍未條

▲女生好友一直往前貼。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

騎機車時，騎士與後座的親密接觸總是讓人好害羞，一名母胎單身25年的男網友表示，騎機車載女生好友去吃飯，過程中女生不斷地將重心往前放，胸部直接貼在他的背上，並說「靠在一起比較穩」，讓他超害羞，「她胸部滿大的，目測應該有G左右吧」，一整路小老弟都處於興奮狀態，根本無法專心聊天。

原PO在Dcard上發文，一直都跟女生好友維持很好的關係，不過自從對方交了男友後，就很少聯絡了，想說很久沒見，約吃飯聊近況，結束時女生聽到他騎車來，請原PO騎車載她一程，原PO想說順路且機車有後座可以抓，順路幫個忙應該沒關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

殊不知女生一坐上車就往前靠，「超大的人間凶器直接貼在我的背上」，他往前挪女生也跟著往前貼，他請女生坐後面一點，但對方竟回「可是靠在一起重心不是比較穩嗎？」他一路上裝鎮定，但其實根本已經快爆炸了。

▲原PO一整路都在叫自己冷靜。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO崩潰表示，「天知地知妳知我知，我可是母胎單身25年的處男耶！光是把弟弟鎮壓住我就已經耗盡全力了，一路上根本不知道她在問什麼，只好全部嗯嗯啊啊的模糊帶過」，直到女生下車離開後，小兄弟還是驚魂未定，「直接被我潑了一大桶冷水，才鎮靜下來」。

貼文一出，網友們回應，「這女生不是天然就是有點婊，不然就是把你當女生了」、「故意的啊，大奶正常坐也不會碰到，要碰到除非故意坐很近，不然就要往前傾，再來，女生碰到絕對有感覺，現實中沒有那麼少根筋的好嗎」、「搞不好她真的就覺得靠一起比較穩」、「會這樣回感覺是故意的，正常朋友人家講了就不會靠太近」。