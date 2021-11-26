網紅丟感謝狀！台大同學爆「文青裝出來的」曝私下為人：不意外

記者施怡妏／綜合報導

網紅攝影師蔡傑曦日前應邀，前往國立暨南國際大學演講；沒想到，他事後將感謝狀丟垃圾桶，還錄影發IG限動嘲諷，引爆輿論撻伐，儘管他火速刪掉影片，並發文致歉，仍難掩學生怒火，據了解，蔡傑曦是台灣大學的學生，就有台大學生爆料，他私底下為人不友善，「這舉動根本不意外」。

暨大學生在Dcard發文貼出一段影片，從畫面中可見，攝影師蔡傑曦拿著一整袋感謝狀和禮物，直接丟進學校的資源回收桶裡，此舉瞬間點燃該校生怒火。稍早，蔡傑曦在IG發文道歉，「我在此對暨南大學的同學與老師致上最深的歉意」。校方則表示，深感遺憾，同時也將他的道歉聲明公告於學校網頁。





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▲將感謝狀丟掉，還發限動自爆。（圖／翻攝自Dcard）

據了解，攝影師蔡傑曦畢業於最高學府台灣大學，就有台大生在留言區爆料，「上大學後不回高中社團，出書就回社團問大家有沒有買，沒買還會被罵」，指出蔡傑曦私底下對人很不友善，跟檯面上的形象完全不一樣，「丟感謝狀只是他的本性而已，幹嘛意外，他本來就不是文青，裝出來的」。

不僅如此，也有其他台大生留言，對於蔡傑曦丟感謝狀的舉動不意外，「以前在台大校區等公車，本人與他的文氣質不符，現在爆出這件事情完全不意外」、「前男友是台大的，原本我是他的粉絲，但聽到很多關於他表裡不一的事情，不久就退追了」。

另一名台大女學生指出，之前在補習班打工時，就有聽過櫃台老師在討論蔡傑曦，那時他已經出書了，只是還沒有很有名，「剛好他在同個補習班補過，或是有來試聽吧，櫃台老師對這位蔡大作者評價不是很好，學生來來去去，能夠被記住也是了不起啦」。

