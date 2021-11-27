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網評最醜穿搭第一！就是要頂髮捲「1論點」說服她　2派吵翻

▲▼在路上捲髮捲。（圖／記者黃可昀攝）

▲許多人對於女生在路上捲著髮捲覺得很反感。（示意圖／記者黃可昀攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感：再正都撐不起來》，有網友曾以「有什麼穿著流行最不懂」為題發文，其中被最多人點名的就是「頭上夾髮捲」。不過，就有女網友在《Dcard》發文「女孩們會在外面捲瀏海髮捲嗎？」說她看了韓妞1觀點後，突然覺得很有道理，「醜不醜又干你什麼事？」

這位女網友文中表示，這個議題雖然已經被討論很多次，但這幾年確實很常在外面看到女生捲著髮捲走在路上，包括捷運、教室、辦公室都有，「有些人對這個現象很不以為然，不懂這些女生在幹嘛，有礙觀瞻之類的XD」。

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原PO就說，她自己也是因為害怕別人眼光，不太會在外面用髮捲，「但如果瀏海要維持完美弧度，真的很難不使用髮捲啊！所以我都默默地在角落戴個五分鐘，維持一下XD。」

不過，最近原PO就看到，《紐約時報》一位首爾特派記者發文探討髮捲現象，提到韓妞認為「只要在所在乎的人面前是好看的就好。」另外，韓國不少年輕人也認為，只要結果是好的，過程並不重要，也推翻「出門沒有完美妝髮=失禮」的審美標準，所以髮捲對韓妞來說，除了實用，甚至是種解放象徵。

▲▼髮捲。（圖／記者曾筠淇攝）

▲髮捲是讓瀏海能有完美彎曲弧度的好幫手。（示意圖／記者曾筠淇攝）

看完之後，女網友突然覺得好像有點道理，「好像有被說服（雖然我還是不敢在外面捲瀏海髮捲）……但會覺得其他人好像也沒資格批評什麼？醜不醜又干你什麼事～只要拿下來的瞬間好看就好？大家認同嗎？」

貼文一出，就有人超有感，認為確實在路上用髮捲就是「在到達目的地之前利用零散的時間捲好（瀏海）」，就能以完美髮型見到重要的人，「並不是覺得好看所以戴著髮捲吧」，「結論就是，會看到別人捲著髮捲的人，對捲髮捲的人來說，都只是不重要的路人而已。既然是不重要的路人，為何要在意他們覺得這樣好不好看。」

不少女網友也笑說，「我會用欸！不然我的瀏海只要一吹到風就ㄆㄧㄚˇ掉，變超醜又空心的中分」、「我才不care路人怎麼看我，但我在拍照到時候瀏海必須完美的意思啦～而且說實話，不弄起來超容易油」、「用個髮捲就要被當瞎妹喔？比起讓瀏海又塌又油，我才不在乎別人怎麼看，如果可以不用髮捲，就可以一直保持完美的瀏海，那誰想要一直戴著髮捲出門啊？」

但大部分的女性仍搖頭，「我不會，我喜歡出門就是完整的狀態，如果戴安全帽什麼的壓扁，頂多就撥一下、不要黏在額頭上就好」、「不會在外面用欸！因為我不是Hani，我這樣用看起來又醜又邋遢」、「我覺得超醜超像大媽，從來沒這樣過」、「在自家車上才會，搭車或和朋友出去玩那種就不會。」

還有人點出反感關鍵，「很多人好像都從頭戴到尾，沒有什麼為了最美的時刻欸！自拍的時候也不會拿下來，儼然當成飾品在戴一樣，還是覺得超怪」、「重點是有些人捲整天也沒拿下來過，到底是要什麼完美弧度？根本整天都沒看到他們的瀏海」、「我看到的人都是戴整天，都要回家了還戴著，根本沒拿下來過，那是有意義？」

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髮捲瀏海髮型Dcard

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