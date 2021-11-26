網紅丟感謝狀！暨大師生心寒「還陪他逛校園」　演講內幕曝光

▲網紅將感謝狀丟資源回收桶，還錄影發限動。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅攝影師蔡傑曦日前赴國立暨南國際大學演講，事後卻將感謝狀丟垃圾桶，還錄影PO網引起撻伐聲浪。對此，該校中文系學生吐露心裡話，表示大家都很認真準備，還陪他逛校園，沒想到被這麼看不起，「我們系上的老師很受傷。」

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網紅丟感謝狀一事，在Dcard掀起熱論，一名暨大中文系學生透露，現在外校講師鐘點費是一節2000元，演講2小時4000元，加上昨天的講座是「通識講座+大一國文計畫+水煙紗漣文學獎」，等級比較高，絕對不只這樣的錢，她推測，可能有近萬或破萬的酬勞。

她接著提到，「這還不包含交通費與住宿費（雖然他沒有住），按行情來說，這需要另計，交通費來回高鐵台中-台北1400元，台中-埔里會請人接送，想看看...這些工作同學是文學獎團隊，沒有拿薪水，因為熱忱加入團隊工作，然後被這樣對待，對此我們系上的老師也很受傷。」

▲中文系學生透露內幕。（圖／翻攝自Dcard）

女學生氣憤表示，自己也有接洽講師的經驗，這種人真的是第一次遇到，「說實話我們系的老師都很認真，昨天還陪蔡逛校園，不然他前面的草地限時怎麼來的？他怎麼可能自己逛我們學校，這麼看不起我們，氣死！這種功利主義的人，真的不管哪個單位都不要再邀請了，不想賺就不要來。辛苦講座的工作人員，講師這樣抹煞同學的辛苦，令人失望。」

不僅如此，還有學生吐槽，「表定2小時，他講1小時就開始QA，準備結束，通告費小偷！」而大票網友也洗版直呼，「原來是假文青」、「靠北！虧我喜歡超久，真的下去，嘔」、「暨大不能白被欺負，可惡至極，請大家齊心協力下架他^^」、「丟掉完全可以理解啊，我相信暨大不是送什麼多好的東西給他，但為何要發在網路上？什麼心理啊」。